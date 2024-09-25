Aydın Valisi Yakup Canbolat, Koçarlı Belediyesi'ni ziyaret ederek yerel yönetimle iş birliği bağlarını güçlendirdi. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Canbolat’ı ve beraberindeki heyeti belediye binasında ağırladı.

Ziyaret sırasında, İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın ve birim amirleri, Vali Canbolat'ı karşıladı. Başkan Arıcı, Koçarlı halkına sunduğu katkılardan dolayı Vali Canbolat’a teşekkürlerini iletti.Görüşmelerde, ilçenin genel durumu, devam eden projeler ve vatandaşların talepleri üzerinde duruldu.

Başkan Arıcı, Vali Canbolat’ın Koçarlı’ya verdiği önemi vurgulayarak, “Sayın Valimizi belediyemizde ağırlamaktan onur duyduk. Kendisiyle ilçemiz adına faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza sunduğu destek ve ziyaretlerinden dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Vali Yakup Canbolat ise, ilçenin gelişmesi adına her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.