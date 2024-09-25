Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Çokak Mahallesi'nin kırsalında iki kız kardeşten biri tarafından sopayla dövülen çoban Nail Yener'in hayatı yürek burktu. Engelli kardeşleri ve annesi ile yaşamını sürdüren aile köylülerin yardımıyla hayatlarına devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta genç kız tarafından dövülen ve bir diğeri tarafından kameraya kaydedilen çoban Nail Yener, ailesi ile yaşamını sürdürüyor.

Yener'in babası 1995 yılında vefat etti. 78 yaşındaki anne Eşe, ağabeyleri Mehmet (53) ve Osman Yener (49) ile yaşam mücadelesi veren aile köylülerin yardımı ile hayata tutunuyor.

Yaşadığı travmayı atlatmaya çalışan Nail Yener ise evde dinleniyor.

Şiddete maruz kalan çoban Yener, “Ben oturuyordum suçsuz yere dövdüler. Benden içki almamı istediler. Benim yaşlı bir annem, iki ağabeyim var; üç kardeşiz. Garibanım kimseye zararımız yok” dedi.