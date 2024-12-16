Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Çakırbeyli Köylü ve Üretici Pazarı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Arıcı, alışveriş için pazara gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

Başkan Arıcı, pazar esnafının taleplerini dinleyerek ihtiyaçları yerinde tespit ederken, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Koçarlı'nın gelişimi için esnafın ve vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Arıcı, üretici pazarlarının ilçenin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.