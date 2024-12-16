Dengiz, turizmi yıl boyu canlı tutmanın önemine vurgu yaparak, kış aylarında yapılan etkinliklerle ilçenin cazibesini sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kış Turizmi İçin Önemli Etkinlikler

Bodrum, yaz sezonunda yüksek doluluk oranlarıyla dikkat çekerken, yerli turistlerin yılbaşı için ilçeye yoğun ilgi gösterdiği biliniyor. BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, bu dönemde Bodrum’daki otellerde gala yemekleri ve konser etkinlikleri düzenleneceğini ifade etti. Bodrum'da turizmi kış aylarında da canlı tutabilmek için bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını belirten Dengiz, "Otellerde kapasite sınırlı olduğu için erken rezervasyon yapmak çok önemli. Son dakikaya bırakmamak gerekiyor" dedi.

Direkt Uçuşlar Turizme Can Katıyor

Bodrum’a turizmi canlandıracak önemli bir adım daha atıldı. İngiltere ve İrlanda'dan Bodrum’a direkt uçuşlar başlatıldı. Milas-Bodrum Havalimanı ile gerçekleştirilen bu projede haftada iki kez uçuş yapılırken, büyük bir talep olduğu belirtildi. Ayrıca 2025 yılı için Almanya'dan kış sezonunda direkt uçuşların başlatılması amacıyla çalışmaların sürdüğü bildirildi. Dengiz, uçuş sayılarının artmasının Bodrum’a katkı sağladığını ve daha fazla turist çekileceğini vurguladı.

Bodrum’da Yaşamı 12 Ay Canlı Tutmak Şart

Turizmin sadece yaz aylarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Dengiz, "Bodrum’da yaşamın 12 ay boyunca canlı kalması gerekiyor. Bu da dükkanların, barların ve pubların açık olmasıyla mümkün olur. Bu şekilde Bodrum her mevsim cazibesini koruyabilir" dedi. Ayrıca, 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Sarıyaz' projesinin olumlu sonuçlar verdiğini belirten Dengiz, projeyle sezonu uzatarak yüksek doluluk oranları yakaladıklarını söyledi.

Nitelikli Personel Eksikliği

Dengiz, Bodrum’daki turizm sektöründe yaşanan nitelikli personel eksikliğine dikkat çekerek, sektör çalışanlarının eğitimine daha fazla önem verilmesi gerektiğini ifade etti. "Birçok otel, personel bulmakta zorlanıyor. Yerel yönetimler bu konuda destek sağlamalı ve kamu kurumlarının turizme yönelik bakış açısında iyileştirmeler yapılmalı" dedi.

Gıda Enflasyonu ve Otel Fiyatları

Gıda enflasyonunun otel fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirten Dengiz, bu yıl gıda enflasyonunun yüzde 70'in üzerine çıktığını söyledi. Otellerin maliyetleri fiyatlara yansıtmamak için çaba gösterdiklerini fakat sabit döviz kuru hesaplamalarının oldukça zorlaştırıldığını ve bunun sektörde ciddi bir baskı oluşturduğunu ifade etti.

Kontrolsüz Otel Kapasitesi Artışı

Bodrum’da otel kapasitesinin kontrolsüz şekilde arttığını belirten Dengiz, yeni otel alanlarının plansız şekilde açılmasının altyapıyı zorlama ve kapasite fazlası oluşturma riskine işaret etti. "1 milyon 105 bin turist ağırladığımız Bodrum'da, otel enflasyonu ciddi bir sorun haline gelebilir. Bu yüzden turizm zabıtası biriminin etkin çalışması gerekiyor" dedi.

Fuarlar Bodrum’un Tanıtımında Önemli Rol Oynuyor

Son olarak, turizm fuarlarının Bodrum’un tanıtımı açısından önemine değinen Dengiz, İzmir Turizm Fuarı’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi önderliğinde yapılan tanıtım çalışmalarına dikkat çekti. Bodrum’un cazibesini artırmak ve 2025 yılı için yeni projeler oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Bodrum, hem yaz hem de kış turizmi için yapılan projelerle 2025 yılına sağlam adımlarla hazırlanıyor.