Başkan Balaban'a Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gök, Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen ve Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay eşlik etti.

Ziyarette Başkan Balaban, esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilenerek, onların taleplerini dinledi ve Muradiye'nin sorunları hakkında bilgi aldı. Başkan Balaban, Muradiye Pazaryeri'nin Yunusemre ilçesinin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini dinlemek ve onlara destek olmak bizim için çok önemli. Mahallemizin sorunlarını biliyoruz ve yaşanan sıkıntıları çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Ziyaret sırasında esnaf, başkanın ilgisinden memnun kaldıklarını belirterek, kendilerine gösterdiği destek için teşekkür etti. Balaban’ın Muradiye Pazaryeri ziyaretinin, bölgedeki sorunlara dair daha etkili çözümler geliştirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.