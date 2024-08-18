İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Doğançay, Onur ve Körfez mahallelerinde meydana gelen ve büyük zararlara yol açan yangının ardından, Bayraklı Belediyesi tarafından kapsamlı bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıya, yerel yöneticiler, milletvekilleri ve muhtarlar katıldı.

Yangın sonrası seferberlik

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yangının ilk anından itibaren belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti. Yangın söndürme çalışmalarına 100’e yakın personel, arazözler, tankerler, kepçeler ve kamyonlarla katıldıklarını ifade eden Önal, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve çevre ilçelerle koordineli bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.

Başkan Önal, "Yangında 23 ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Onlarca ev ve iş yeri zarar gördü, 2 araç hasar aldı. Can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm ekiplerimiz sahada aktif olarak çalışıyor. Yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi ve zarar gören evlerin onarılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Vatandaşlara kapsamlı destek

Yangın nedeniyle barınma sorunu yaşayan 30 vatandaşa konaklama imkanı sunan Bayraklı Belediyesi, yangından etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara gıda, kıyafet ve sağlık hizmetleri sağlamaya devam ediyor. Doğançay Mahallesi'ndeki sağlık evinde doktor ve hemşireler, yangından etkilenen vatandaşların sağlık kontrollerini sürdürüyor. Ayrıca, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve kurtarma ekipleri, yangından etkilenen hayvanları güvenli bölgelere tahliye etti.

Dayanışma ve iş birliği mesajı

Toplantıya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Yangın sonrası yerel yönetimler olarak vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. İhtiyaçlarının karşılanması ve yeşil alanların geri kazanılması için birlikte mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu. Ayrıca, vatandaşların resmi makamlar tarafından açıklanmayan ihtiyaç çağrılarına itibar etmemeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.