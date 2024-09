Manisa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ege TV ekranlarında ‘Ümit Baksi ile Siyaset’ programında önemli açıklamalarda bulundu. Haber Ekspres gazetesinden Burcu Yanar’ın haberine göre Başkan Balaban, göreve geldikleri günden bu yana halkla olan yakın ilişkilerini ve çeşitli projelerini detaylandırarak, belediyenin geleceğe dönük hedeflerini paylaştı. ‘Halk Günleri’ uygulamalarından imar projelerine, temizlik kampanyalarından hayvan barınağı projelerine kadar geniş bir yelpazede bilgi veren Balaban, Yunusemre Belediyesinin çalışmalarına dair kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

“Kapımız halka açık”

Başkan Semih Balaban düzenledikleri Halk Günleri hakkında bilgi vererek, “Verdiğimiz en büyük söz ‘Seçimlerden sonra da halkımızla birlikte olacağız. Kapımız halka sonuna kadar açık olacak’ dedik ve yaklaşık 1 aylık süreçte her gün halkımızı ağırladık ve ondan sonra da sahaya indiğimiz için Çarşamba günleri Halk Günü’nü düzenledik. Yaklaşık dört ay boyunca sürekli olarak güzel bir şekilde Halk Günü’nü yaptık ve bu halk günlerini ayda bir yapma kararı aldık. Her ayın son Çarşambası halkla buluşmaya devam edeceğiz. Halktan hiçbir zaman kopmadık ve kopmayacağız. Kapımıza gelen her vatandaş bizim için baş tacıdır. Biz gelip geçiciyiz, bugün varız yarın yokuz” dedi.

“İş başvurusuna gelmeyin”

Başkan Balaban vatandaşların talepleri hakkında da konuşarak, “Halkımızın taleplerinin yüzde 80’i iş talebi, ekonomik küçük destek talepleri ve imarla ilgili sorunlar oluyor. Belediyeler bir fabrika ve istihdam merkezi değildir. Tabii ki kendi kadromuzu çalışması için aldık ancak bundan sonra belediyelerde bir istihdam politikası olmayacaktır ama istihdam birimlerimizle birlikte özel sektörde bu arkadaşlarımızın elinden tutarız. Bu beş buçuk ayda kendi aldığımızdan beş katı kadar insanı da özel sektörde işe yerleştirdik. Belediyeler için lütfen iş başvurusuna gelmeyin” diye konuştu.

Halka rağmen olmayacak

15 yıldan beridir süren imar konusu sorunları hakkında da konuşan Başkan Semih Balaban, “En geç üç yıl içinde büyükşehir ile el ele vererek Yunusemre’nin imar sorununu büyük ölçüde çözeceğiz. Büyükşehir yine bu konuda kaptanlık yapacak. Birçok bölgede imar planlarımız uygulanacak. En önemlisi de halka rağmen hiçbir şey yapmayacağız. Halkın çıkarlarını düşünerek ama mühendislik ve mimarlık biriminin de gereklerini göz ardı etmeden bu planları yapacağız. Altyapı olmadan, sosyal donatılar olmadan, belli bir yerin altyapısını oluşturmadan imar vermeyeceğiz. Halkın istekleri ile bilimin gerçeklerini birleştirerek imar sorununu çözeceğiz” sözlerine yer verdi.

Hayvan barınağı projesi

Manisa’da sokak hayvanları için yarım kalan proje hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Balaban, “Bu konuda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ile işbirliği yapıyoruz. O bizim takım kaptanımız. Ferdi Bey’le yaptığımız işbirliği sonucu Eylül ayı başında bu projenin bir bölümünü hayata geçirecektik. Bir-iki aksama sebebiyle Eylül sonuna kaldı. Eylül ayı içinde bu barınağın bir bölümünü hayata geçireceğiz. Zaten Büyükşehir’in de kendi hayvan yaşam merkezi var. O da orada bizlerle işbirliği yaparak faaliyetlerini sürdürüyor. İki veteriner arkadaşımızı göreve başlattık. Kısırlaştırma çalışmalarını yapıyorlar. Eylül ayı sonunda büyük bir adım atmış olacağız” açıklamasında bulundu.

Başkan çöp topluyorsa…

Başkan Balaban, sokaklarda çöp toplaması olayı hakkında da şu ifadelere yer verdi: “Bir belediye başkanı o yerin rol modelidir. Biz burada her Cumartesi iki ay boyunca bunu yaptık. Amacımız çevre temizliğine dikkat çekmekti. Çöp atmak en önemli sorun. Belediye Başkanı olarak bunu gururla yaptım. Ekim ayından itibaren ayda bir Cumartesi bu kampanyaya devam edeceğiz. Belediye Başkanı da çöp topluyorsa çöp toplamak herkesin yapması gereken bir olgudur. Biz çocuklarımıza temiz bir dünya yaratacaksak, büyükler olarak buna örnek olmalıyız. En onurlu işi yapan iş kollarından biri de temizlik işçileridir. Bizim farklı bir tarzımız var, tarzımız da budur.”

Muradiye ilçesinde başlayan sokak temizliği hakkında da konuşan Balaban, “İşçilerimize çok şey borçluyuz. Bir aile ortamı yaratarak bunları gerçekleştiriyoruz. Karaköy’de de, Bozköy’de de bu temizlik çalışmalarını yapıyoruz. Amacımız her zaman insanların mutluluğu. Biz daha beş buçuk aylık bir belediyeyiz. Bizim verdiğimiz sözler beş yıllık sözlerdir. Bunun da altını çizmek isterim. Beş yıl sonra karnemiz ortaya çıkar. Halk ne takdir ederse boynumuz kıldan incedir” ifadelerine yer verdi

Üç soruna dikkat çekti

Yunus Emre’de günlük, haftalık ve aylık olarak en çok karşılaştığı sorunlara da değinen Başkan Balaban, “Günlük olarak iş talebi. Tekrar söylüyorum bu bizim sorumluluğumuzda değil. O zaman hizmet üretemeyiz. İstihdam ofislerimiz ile bin 600’den fazla arkadaşımızı işe yerleştirdik. Bunu üzülerek söylüyorum ki bu bizim görevimiz değil. Yeni bir Yunusemre Belediyesi de kursanız bunu çözemeyiz. İkincisi imarla ilgili problemler. İmar olursa bir şehir daha da gelişir. Bununla ilgili de üç yıllık planda büyük ölçüde çözülmüş olacak. Üçüncüsü de, insanlar 22 yıldır uygulanan yanlış ekonomik politikalar nedeniyle çok zordalar ve ekonomik destek istiyorlar. Gücümüz oranında bu dayanışmayı yapmaya çalışıyoruz” açıklamalarına yer verdi.

“Laf değil iş üretmeliyiz”

“Yunusemre’yi nasıl bir yaşam bekliyor?’ sorusuna da yanıt veren Semih Balaban, “En önemlisi imar çözülmüş ve daha da gelişmiş bir Yunusemre hedefliyoruz.. Özellikle 5 yılın sonunda Yunt Dağı bölgesinde de tarımsal üretimin daha da arttığı bir kent hedefimiz. Yunt Dağı’nda en az 20-25 köyün tekrar kırsal mahalleye dönüştüğü ve sanatın, müziğin, sporun ön planda olduğu bir kenti hedefliyoruz. Özellikle de OSB’nin yaptığı büyük yatırımla artık işsizliğin tamamen sona erdiği bir kent amaçlıyoruz. Belediye olarak elimizden gelen imkanları kullanmaya çalışıyoruz. Bu belediyeyi 1 milyar 100 milyon liralık bir borçla devraldık. Kazandığımız 13 ilçe belediyesinin toplam borcu bir Yunusemre Belediyesi’nin borcu etmiyor. Önemli olan laf üretmek değil iş üretmek” dedi.