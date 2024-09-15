Sakarya’nın Hendek ilçesinde, Oba Makarna fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada çok sayıda işçinin yaralandığı bildirildi. Patlama sonrası fabrikanın çevresinde büyük bir panik yaşanırken, olay yerine hızlı bir şekilde çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

Patlama sonrası fabrikada büyük hasar

Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında bugün saat 14:00 civarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikanın iç kısmından yoğun dumanlar yükseldi ve çevredeki binalara da zarar verme ihtimali oluştu. Olayın şiddeti nedeniyle patlamada ilk belirlemelere göre 23 işçinin yaralandığı öğrenildi.

Olay yeri çalışmaları devam ediyor

Patlama sonrasında, bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi ve dumanların tahliye edilmesi için yoğun bir çalışma başlattı.