Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, takım sponsoru Vestel’e ziyarette bulundu. Başkan Dutlulu, Vestel’in kadın voleyboluna sağladığı katkıların Türk sporu açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Trendyol Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Vestel Manisa BBSK Kadın Voleybol Takımı, 25 Ekim Cumartesi (bugün) saat 16.00’da Havran Belediyespor’u konuk etmeden önce takım sponsoru Vestel’i ziyaret etti.

Ziyarete Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kulüp Başkanı Emre Hasgör, Asbaşkan Murat Kümüştekin, Kulüp Genel Müdürü Alpaslan Kaya, teknik kadro ve oyuncular katıldı.

Heyet, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cem Köksal, Zorlu Holding İcra Kurulu Üyesi Necmi Kavuşturan ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü Zeynep Tarhan ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Başkan Besim Dutlulu, Vestel’in hem Manisa hem de Türk sporu için büyük bir değer olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Kadın voleyboluna sağladıkları destekler çok kıymetli. Vestel, Manisa’nın iftihar ettiği markalardan biri. Amatör spora verdikleri katkılar ve kadın voleyboluna yaptıkları yatırımlar bizim için büyük anlam taşıyor. Kadın voleybol takımımız da elde ettiği başarılarla şehrimizi gururlandırmaya devam edecek. Misafirperverlikleri ve spora verdikleri değerli katkılar için Vestel ailesine teşekkür ediyorum.”