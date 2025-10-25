Gaziemir Belediyesi, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey ve Dokuz Eylül mahallelerinde yaşayan vatandaşların hizmetine sunmak üzere taziye evi projesini hayata geçiriyor. Projenin tamamlanmasının ardından taziyeevinin temeli kısa süre içinde atılacak.

Taziyeevinin, üç mahallenin merkezi noktasında inşa edileceğini belirten belediye yetkilileri, binanın toplam 250 metrekare kapalı alana sahip ve iki katlı olacağını aktardı. Taziye salonları, mescit ve mutfak gibi alanlara sahip olacak tesiste, yakınlarını kaybeden vatandaşlar başsağlığı ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.

Taziyeevinde ayrıca; mevlit okutulabilecek, hayır yemekleri verilebilecek ve belediyenin sosyal-kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapılacak. Çocuk ve kadınlara yönelik eğitimler de burada düzenlenecek.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, taziyeevinin inşa edileceği alanı ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi. Başkan Işık, şunları söyledi:

“Taziyeevi, seçim döneminde söz verdiğimiz projelerden biriydi. Göreve gelir gelmez çalışmalara başladık. Taziyeevleri, vatandaşlarımızın acıyı paylaşmasını sağlayan çok değerli alanlar. Şehirleşmeyle birlikte artan dikey yapılaşma ve küçülen evler, geleneklerimizi yaşatmamızı zorlaştırıyor. Bu proje ile taziye kabullerini daha rahat yapabilmelerini sağlıyoruz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”

Gaziemir Belediyesi, acılı günlerde vatandaşlara çeşitli hizmetler sunuyor. Yakınını kaybeden ailelere çay, su, pide, ayran ikramı sağlanırken, taziye çadırları ile de destek veriliyor. Demonte çadırlar, ailelerin talebi doğrultusunda evlerinin sokağına veya bahçelerine kuruluyor ve üç gün boyunca hizmet veriyor. Bu sayede, özellikle kış aylarında kötü hava koşullarına karşı cenaze evlerinde yaşanan sorunlar çözülüyor.