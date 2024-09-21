Darıca'da gerçekleştirilen Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri, büyük bir coşkuyla tamamlandı. Ödül töreninde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, etkinlik sırasında "binlerce balık katledildi" şeklindeki iddialara sert bir dille karşılık verdi. Bıyık, toplamda yalnızca 300 balık yakalandığını ve bu balıkların ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.

"Çevreci geçinenleri İzmir Körfezi’ndeki kirlilik hakkında konuşmaya davet ediyorum," diyen Bıyık, zıpkınla balık avının profesyonel bir spor dalı olduğunu vurgulayarak, "Buna katliam diyenleri balık yememeye davet ediyorum" şeklinde ifadeler kullandı. İzmit Körfezi’nde gerçekleştirilen çevresel çalışmalara da dikkat çeken Bıyık, "İzmir Körfezi’ndeki denize vuran ölü balıklar yüreğimi kanatıyor," dedi.

Sporculara ve Emeklerine Haksızlık Yapılmamalı

Başkan Bıyık, yarışmada yer alan sporculara ve emeklerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. "Derdimiz, spora katkı sunmak ve vatandaşlarımızı denizle buluşturmak. Bu etkinlikte yakalanan 300 balık, sosyal yardım alan ailelere gönderilecek," diyerek sözlerine devam etti. Ayrıca, çevreci söylemlerle İzmit Körfezi’ndeki avlanan 300 balığı, İzmir Körfezi’ndeki on binlerce balık ölümüyle eşdeğer tutmaya çalışanlara tepki gösterdi.

"Gerçekten çevreciyseniz, İzmir’deki balık ölümlerini durdurun," diyen Bıyık, çevreci kimselerin bu durumu siyasal bir sahneye taşımamalarını istedi.