Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.10'da "CAN" uçağıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Apronda düzenlenen askeri törenle uğurlanan Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan ve üst düzey devlet yetkilileri eşlik etti.

Heyette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi önemli isimler de yer aldı.