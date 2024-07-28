Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi İlçesi'ndeki Adalet Parkı’nda, yazın kavurucu sıcaklarından bunalan vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çavuşoğlu, parkta sevdikleriyle vakit geçiren vatandaşlarla sıcak ve samimi bir ortamda buluştu, onların istek ve önerilerini dinledi.

"Biz bir aileyiz" mesajı

Başkan Çavuşoğlu, buluşmada yaptığı açıklamada, “Merkezefendi İlçesi'ndeki Adalet Parkı’nda, sıcaktan bunalan, sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçiren birbirinden değerli hemşehrilerimiz ile kucaklaştık. İstek, öneri ve sorunlarını dinledik. Biz bir aileyiz...” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, yerel yönetim olarak halkla iç içe olmanın önemine vurgu yaparak, vatandaşların sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Adalet Parkı’nın önemi

Adalet Parkı, özellikle yaz aylarında Denizlililerin sıklıkla tercih ettiği mekanlardan biri olarak öne çıkıyor. Başkan Çavuşoğlu, bu ziyaretinde parkta gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verdi ve vatandaşların taleplerini dinledi. “Hemşehrilerimizin istek ve önerileri bizim için çok kıymetli. Onların mutluluğu ve huzuru için çalışmaya devam edeceğiz” diyen Çavuşoğlu, halkın mutluluğunu her şeyin önünde tuttuğunu ifade etti.