Burak Zencirci, İtfaiye Haftası nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik İtfaiye Amirliği’ni ziyaret ederek, itfaiye çalışanlarına şükranlarını iletti.

İtfaiyecilerin fedakarlığına vurgu

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, İtfaiye Haftası sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik İtfaiye Amirliği’ni ziyaret ederek ilçedeki itfaiye çalışanlarıyla bir araya geldi. Zencirci, itfaiyecilerin toplumun güvenliği için canlarını hiçe sayarak gösterdikleri fedakarlığa dikkat çekti.

"Doğal afetlerde de yanımızdalar"

Zencirci, itfaiye teşkilatının yalnızca yangınlarla değil, aynı zamanda doğal afetler ve acil durumlarla da mücadelenin en ön saflarında yer aldığını belirtti. Başkan Zencirci, "Canlarını hiçe sayarak fedakarca görev yapan tüm itfaiyecilerimizin İtfaiye Haftasını kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.