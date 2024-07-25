Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile birlikte Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerine yanıt verdi ve kaynakların etkin kullanımı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Meydanlarda 'oy verene bedava traktör vereceğiz' demek kolaydır; zor olan sözünün eri olmaktır, ahdine sadık kalmaktır. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok" şeklindeki açıklamasına cevaben konuşan Çavuşoğlu, kaynakların etkin ve adil kullanımına dikkat çekti.

Borçların tahsili ve adalet vurgusu

Başkan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın borçların tahsili konusundaki hassasiyetine katıldığını belirterek, "Elbette borcu olan borcunu ödesin. Bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yok da bugüne kadar borcu silinenler var. Devlete vergi borcu olup silinenler var. Devlete iş yapıp ödemeyenler var. En lüks marinalarda 100 bin, 200 bin, 500 bin lira hesap alınırken, yüzde sıfır KDV uygulananlar var" dedi.

Vergi adaleti ve sosyal dinamikler

Türkiye'de hayatı boyunca 1 lira vergi ödemeyip katrilyonlarca servete sahip olan insanların olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız bu anlamda bir hassasiyet gösterecekse toplumun tüm dinamiklerini ele almalıdır. Beşli çete dahil olmak üzere bugüne kadar aldıklarıyla, verdikleriyle hepsiyle beraber herkesi ele almalıdır. Biz sabah gelir geçmiş dönem borcumuzu öderiz" ifadelerini kullandı.

MASAK ve şeffaflık çağrısı

Çavuşoğlu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız bize bir tek şeyde güzellik yapsın, buradan seslenmiş olalım. Şu MASAK denilen Mali Suçları Araştırma Kurulu var. Biz ona isimleri verelim. Bizden iki adam alsınlar. Sadece Denizli'den de değil tüm Türkiye'den de alsınlar. Melih Gökçek'ten tutun Turgut Altınok'a, Denizli'deki arkadaşları dahil olmak üzere bunların hepsinin isimlerini verelim. Bu arkadaşları gelirleriyle, giderleriyle çıkarsınlar, emin olun başka hiçbir şeye gerek kalmaz simit kendiliğinden 25 kuruş olur zaten" diye konuştu.