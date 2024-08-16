İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Yamanlar Dağı Kartepe mevkiinde dün akşam başlayan orman yangını hakkında bilgi verdi. Tugay, yangının kontrol altına alındığını, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti. "Arkadaşlarımız yerleşim birimlerinin orada teyakkuzdalar. Risk gördüğümüz her noktada itfaiyemiz ve yangın söndürme araçlarımız hazır durumda" dedi.

Rüzgar yangını büyüttü, müdahale güçlükle sürdürüldü

Yangının büyümesinin rüzgar nedeniyle olduğunu ifade eden Tugay, "Yangın hala devam eden bazı bölgelerde büyüme riski taşıyor" dedi. Şu anda yangının şehir merkezinden uzak, dağlık ve ormanlık alanda devam ettiğini belirten Tugay, "Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi. Gece yangının başladığı bölge şehrin merkezinden uzak ve ormanlık alanda yer alıyor" şeklinde konuştu.

Müdahalede hava koşulları zorluk yarattı

Başkan Tugay, havadan müdahalenin hava koşulları nedeniyle yetersiz kaldığını ve rüzgarın yön değiştirmesiyle yangının geniş bir alana yayıldığını söyledi. "Rüzgar ve yoğun duman, havadan müdahaleyi zorlaştırdı ve suyun doğru noktaya ulaşmasını engelledi" dedi.

İzmir'in 134 aracı ve 730 personeli yangınla mücadelede

Yangına İzmir İtfaiyesi’nin yanı sıra birçok belediye hizmet birimi müdahale etti. Toplamda 134 araç ve 730 personelle gerçekleştirilen müdahalede, havadan ve karadan çalışmalar aralıksız sürdürüldü. Ayrıca, sosyal hizmetler ve veteriner ekipleri bölgede çeşitli desteklerde bulundular.

Tahliye ve destek çalışmaları sürüyor

Yangından etkilenen bölgelerdeki köy ve mahallelerde tahliye işlemleri gerçekleştirildi. ESHOT tarafından 2 otobüs bölgeye gönderilirken, tahliye edilen hayvanlar Büyükşehir'in bakım evlerine yönlendirildi. Ayrıca, 28 kişi Buca’daki bir yurda yerleştirildi.

Hayvanlar için özel destek

Veteriner ekipleri, yangından etkilenen hayvanlara yönelik özel bir destek sağladı. 124 köpek, 60 köpek ve diğer hayvanlar çeşitli bakım ve tedavi merkezlerine nakledildi.