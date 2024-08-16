AFAD'dan alınan bilgilere göre, Karşıyaka ve Bayraklı bölgelerinde etkili olan yangın için havadan ve karadan kapsamlı söndürme çalışmaları yürütülüyor. Yangının Yamanlar mevkisinde yarattığı zararlar nedeniyle, bölgedeki 87 ev ve 45 iş yeri tahliye edilerek güvenli bölgelere taşındı. Yangında 16 ev tamamen yanarken, dumandan etkilenenler dışında herhangi bir ciddi yaralanma ya da can kaybı rapor edilmedi.

Ekipler yoğun mücadele veriyor

Yangının enerjisinin azaldığı ve kontrol altına alınma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Ancak, rüzgarın etkisiyle yangının tamamen söndürülmesi zorlaşıyor. Ekipler, alevlerin yayılmasını engellemek ve mevcut yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba gösteriyor.