İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in kardeş şehirleriyle iş birliği olanaklarını genişletmek amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti’nin Chengdu Belediyesi’nden gelen yetkilileri ağırladı. Ziyaret, iki şehir arasında akıllı kent teknolojileri ve çeşitli iş birlikleri konusundaki potansiyeli değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

İş birliği olanakları ele alındı

Toplantıda, İzmir ile Chengdu arasında geliştirilebilecek iş birliklerinin yanı sıra akıllı şehir uygulamaları üzerine tartışmalar yapıldı. Başkan Tugay, “Çin’den gelen heyetlerin ilgisi bizi mutlu ediyor. İzmir olarak Çin ve kardeş şehirlerimizle çok yakın ilişkiler kurmalıyız. Chengdu da bu bağlamda önemli bir yere sahip” dedi.

Teknoloji ve yatırım vurgusu

Tugay, Çin’in teknoloji alanındaki gelişmelerinden faydalanmanın İzmir için büyük bir avantaj olacağını ifade etti. “Özellikle teknoloji konusunda iş birliği içinde olmak bize çok faydalı olur. Karşılıklı yatırımlar yapabiliriz” diyen Tugay, İzmir Belediyesi olarak akıllı şehir teknolojileri hakkında bilgi alışverişine açık olduklarını belirtti. Ayrıca, altyapı ve çevre konularında Chengdu’nun deneyimlerinden yararlanmak istediklerini dile getirdi.