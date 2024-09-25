İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında avlanan Türk bayraklı bir balıkçı teknesine Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının havaya ateş açarak tacizde bulunduğunu duyurdu. Olay, Akyarlar açıklarında saat 16.35'te yaşandı. Türk balıkçılardan gelen ihbar üzerine, bölgeye hızla 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Tacize anında müdahale

Sahil Güvenlik Komutanlığı, olayın ihbar edilmesinin hemen ardından harekete geçti. Gönderilen Türk Sahil Güvenlik unsurları, Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin orta hat üzerinde bulunduğunu tespit etti. Türk Sahil Güvenlik güçleri, önleme manevraları yaparak Yunan unsurlarını bölgeden uzaklaştırmayı başardı. Yapılan açıklamada, Türk balıkçı teknesinde herhangi bir hasar tespit edilmediği ve teknenin güvenli bir şekilde Turgutreis Balıkçı Barınağı’na intikal ettirildiği belirtildi.

Yunan tacizlerine karşı Türk kararlılığı

Bodrum açıklarında yaşanan bu olay, son dönemde Ege Denizi’nde sıkça yaşanan sınır ihlallerini ve tacizleri bir kez daha gündeme getirdi. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, sınır güvenliğinin korunmasına yönelik kararlılığını bir kez daha gösterdi. Yapılan müdahale, Türkiye’nin denizlerdeki egemenlik haklarına yönelik ihlallere karşı hızlı ve etkin bir tepki verdiğini ortaya koydu.