İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, SGK borçlarının yüksek faiz oranlarıyla yapılandırıldığını eleştirdiği bir açıklama yaparak, belediyelerin ekonomik zorluklar içinde bırakıldığını ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yapılan toplantıya dair detaylar paylaşıldı.

“Belediyelere yapılan uygulama haksızlık”

Başkan Tugay, SGK borçlarının %48 faiz oranıyla yapılandırıldığını belirterek bu durumun kamu kurumlarına yönelik adil bir yaklaşım olmadığını vurguladı. Tugay, “Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak SGK borçlarımızın tamamını yapılandırdık ama yüzde 48 faizle. Bu normal banka faizi. Normal bir bankadan kredi almış gibi borçlarımızı yapılandırabildik. Devletin kamu kurumu olan belediyelere bunu yapması haksızlıktır. Sayın Bakan bizi dinledi, yetkilerinin çok kısıtlı olduğunu söyledi ve tek başına buna karar veremeyeceğini söyledi. Elinden geleni yapacağını söyledi. Şu an için çok ümitli değilim açıkçası ama diğer bakanlıklarla da görüşmeler olacak. Umuyorum devlet, devlet gibi davranacak ve devletin kurumu olan belediyelere sahip çıkacak. ‘Belediyeleri silkeleyin’ diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Bunu özellikle CHP’li belediyeler için söylüyor. Bu talimatı veren kişinin görüşünü değiştirmesi lazım. Sayın bakanın iradesi olacak bir şey değil. Diğer bakanlıklarda da bu böyle. Samimi olarak söylüyorum, Sayın Bakanı çok yapıcı gördüm ama ‘benim yetkimde değil” dedi.

“Devletin olanakları CHP’li belediyelere karşı kullanılıyor”

Tugay, CHP’li belediyelerin kuşatılmış bir durumda hizmet vermeye çalıştığını ifade ederek, devletin kamu hizmeti veren belediyelere destek olmasını talep etti. TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önderliğinde bakanlıklarla yapılan görüşmelerin süreceğini belirtti. Tugay, Devletin bütün olanaklarıyla kuşattığı, hizmet veremememiz için çalışılan bir dönem. TBB Başkanımız, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB kurumsal girişimiyle pek çok bakanlıktan randevu istedi. Bu randevulardan biri Çalışma Bakanlığı’yla dün gerçekleşti, konu tabi ki SGK borçlarıydı. İçinde bulunduğumuz durumu tarif ettik. Yaşanan pandemi ve sonrasındaki ekonomik krizle birikmiş olan SGK ve vergi borçlarını anlattık. Bir tarafta mevcut ekonomik zorluklar içerisinde hizmet etmeye çalışırken diğer taraftan borç ödemeye çalışıyoruz. Bu ortamda devletin kamu hizmeti veren belediyelere yardımcı olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz, yapıcı bir görüşme süreci talep ettik. Önümüzdeki haftalardan itibaren hem belediye başkanlarını temsilen hem de bakanları temsilen bir heyet bir araya gelecek, mevcut olan borçların yapılandırılması konuşulacak" diye konuştu.

“Değişim gücü gençlerde”

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çeken Tugay, gençlerin değişim yaratma potansiyeline vurgu yaparak, “Bu umutsuz ve karamsar tablonun dağılmasında en büyük umudumuz gençler. Toplumda en sıkıntılı kesim gençler. Ama diğer taraftan bir şeyleri değiştirme gücüne sahip kesim de gençler. Gençlerin varlığını daha çok fark etmeli, onlara daha fazla yol açmalı, enerjilerini biraz daha fazla ülkenin ve şehrin gündemine taşımalıyız. Sorunlarının çözümlerinde çalışmaları için onlara destek olmalıyız. Çünkü içinde bulunduğumuz tablo gerçekten çok kötü. Bu ortamda kesinlikle Türkiye'ye inanan, Cumhuriyet’e inanan gençlerin enerjisine, çalışmasına, bir şeyleri değiştirmesine ihtiyacımız var” diye aktardı.

“İzmir’in potansiyelini harekete geçireceğiz”

İzmir’in tüm bileşenleriyle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğumuzdan çok daha yoğun şekilde tüm sivil toplum kuruluşlarımızla, odalarımızla, kentimizi temsil eden tüm kurumlarla iş birliği halinde çalışacağız. İzmir'in potansiyelini beklendiği şekilde harekete geçireceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ayaklarımızın yere sağlam bastığını, yol haritamızın belli olduğunu ifade etmek isterim. İlerleyen günlerde attığımız adımlarla birer birer sorunların üstesinden geldiğimizi göreceksiniz” dedi. Tugay, ilerleyen süreçte atılacak adımlarla çözüm üretileceğinin altını çizdi.