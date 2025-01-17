İzmir’in Bornova ilçesindeki bir okulda gerçekleşen mezuniyet kutlamasında, beden eğitimi öğretmeni olduğu iddia edilen bir kişi şampanya patlatarak tepkilere yol açtı. Olay, okul bahçesinde alkollü içki kullanımının öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı endişesini doğurdu.

Okul içinde alkollü içki kullanımının doğru olmadığını belirten veliler, bu tür davranışların eğitim ortamına zarar verebileceğine dikkat çekti. Öğrencilerin eğitim gördüğü bir mekânda alkolün olmaması gerektiğini vurgulayan veliler, öğretmeni sert bir şekilde eleştirdi.

Sosyal medyada tepki çekti

Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tartışmalara yol açtı. Öğrenciler ve aileler, kutlamada alkol kullanılmasını tepkiyle karşılarken, okul yönetimi de durumu soruşturma başlatarak incelemeye aldı.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, olayın ardından okulda şampanya patlatma olayına dair soruşturma başlattı. Eğitim camiasında da alkolün okul etkinliklerinde yer alıp almaması konusunda tartışmalar sürüyor.