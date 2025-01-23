İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerdeki koordinasyon toplantılarına Seferihisar'da devam etti. İlçenin sorunları, talepleri ve projeleri konuşuldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Seferihisar'da gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısında, ilçenin turistik kimliğine dikkat çekerek, yaz mevsimine yönelik hazırlıkların önemine vurgu yaptı. "Yaza yolları yapmış olmalıyız, buraların çiçek gibi olması gerek" diyen Tugay, tüm altyapı ve temizlik çalışmalarının tamamlanması gerektiğini belirtti.

Seferihisar'da yoğun gündem

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ve ilgili bürokratlar katıldı. Toplantıda, Seferihisar'ın öncelikli ihtiyaçları masaya yatırıldı. Tugay, ilçelerde yürütülen çalışmaların Büyükşehir ile uyumlu şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

"Turistik ilçelerimizi yaza hazırlamalıyız"

Başkan Tugay, yaz mevsimi öncesinde sahil bölgelerinde yapılması gereken hazırlıkların hızlandırılmasının önemine dikkat çekti. “Sahil bölgelerini yaza girmeden önce hazır etmeyi her anlamda önemli görüyorum. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet, taleplerinizin doğru zamanda öncelikli olarak gelmesi işimizi kolaylaştırır. Turistik ilçelerimizi yaza iyi hazırlamamız lazım. Temizlik, tuvalet, altyapı ihtiyaçlarıyla ilgili olarak ne gerekiyorsa yapılmalı. Yaza yolları yapmış olmalıyız, insanların toz toprak içinde kalmaması lazım. Buraların çiçek gibi olması gerek. Seferihisar çok güzel bir yer, marka. Onun için daha da özenilmesi lazım. Bahar aylarında dip bucak temizlik için çalışalım” diye konuştu.

Sosyal hizmetlere vurgu

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal hizmetlerin de önemine değinen Tugay, turistik ilçelerdeki yaşam kalitesinin artırılması gerektiğini belirtti. İlaçlama çalışmalarına da değinen Tugay, bu konuda daha fazla kaynak ayırarak, sorunları tamamen çözmek için çalışacaklarını ifade etti.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, temel hizmetlerden sosyal projelere kadar her konuda iş birliğinin önemine dikkat çekti. Tugay ve Büyükşehir bürokratlarına ilçeye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Cemil Tugay muhtarlarla görüştü

Başkan Tugay, Seferihisar’ın 21 mahalle muhtarıyla da bir araya geldi. Muhtarlar, mahallelerinin ihtiyaçlarını dile getirirken, Büyükşehir yetkilileri notlarını aldı. Ayrıca CHP Seferihisar İlçe Başkanlığı'na da bir ziyaret gerçekleştiren Tugay, ilçe örgütüyle de görüşmelerde bulundu.