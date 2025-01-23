Aydın’da bugün çok bulutlu başlayan hava, akşam saatlerinde parçalı bulutlu bir görünüme dönüşecek. Sıcaklık 13°C’den 8°C’ye düşecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Genel hava durumu

Aydın’da bugün hava durumu gün içinde farklılık gösterecek. Öğleden sonra çok bulutlu bir gökyüzü hâkimken, akşam ve gece saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık öğle saatlerinde 13°C ile günün en yüksek seviyesine ulaşırken, gece 8°C’ye kadar düşecek. Nem oranı akşam saatlerinden itibaren artış gösterirken, rüzgar hızı gün boyunca düşük seyredecek. İşte saatlik detaylar:

15.00 - 18.00:

Beklenen Durum: Çok bulutlu.

Çok bulutlu. Sıcaklık: 13°C.

13°C. Hissedilen Sıcaklık: 13°C.

13°C. Nem Oranı: %74.

%74. Rüzgar: Yön: Hafif rüzgar yönsüz hissedilecek. Ortalama Hız: 4 km/sa. Maksimum Hız: 19 km/sa.



Bu saat diliminde Aydın’da günün en sıcak ve nispeten kuru havası etkili olacak. Rüzgarın 19 km/sa seviyesine ulaşması anlık bir serinlik hissi yaratabilir.

18.00 - 21.00:

Beklenen Durum: Parçalı bulutlu.

Parçalı bulutlu. Sıcaklık: 10°C.

10°C. Hissedilen Sıcaklık: 10°C.

10°C. Nem Oranı: %83.

%83. Rüzgar: Yön: Hafif rüzgar etkili olacak. Ortalama Hız: 2 km/sa. Maksimum Hız: 11 km/sa.



Güneşin batmasıyla sıcaklık hızla düşerken, nem oranında artış görülecek. Bu da havanın daha serin hissedilmesine yol açabilir.

21.00 - 24.00:

Beklenen Durum: Parçalı bulutlu.

Parçalı bulutlu. Sıcaklık: 8°C.

8°C. Hissedilen Sıcaklık: 8°C.

8°C. Nem Oranı: %89.

%89. Rüzgar: Yön: Rüzgar oldukça hafif esecek. Ortalama Hız: 2 km/sa. Maksimum Hız: 8 km/sa.



Gece sıcaklık 8°C’ye düşerek günün en düşük seviyesine ulaşacak. Yüksek nem oranı (%89), özellikle açık alanlarda serinliği daha fazla hissettirebilir.

Rüzgar Hızı: Gün boyunca rüzgarın maksimum hızı 19 km/sa olacak. Ancak akşam saatlerinde rüzgar neredeyse hissedilmeyecek kadar hafif. Sıcaklık Düşüşü: Sıcaklıklar gün içinde hızla düşüş gösterecek. Öğleden sonra 13°C olan sıcaklık, gece 8°C’ye kadar inecek. Özellikle açık havada bulunacakların, bu düşüşe karşı tedbirli olması önerilir. Nem Oranı: Nem seviyesi akşam saatlerinden itibaren yükselerek %89’a kadar çıkacak. Bu, havanın daha serin ve nemli hissedilmesine neden olabilir.