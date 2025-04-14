İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 13 Nisan 1934 tarihinde Bergama’ya gerçekleştirdiği ziyaretin 91’inci yıl dönümünde ilçedeydi. Anlam yüklü program kapsamında eşi Öznur Tugay ile birlikte Ferizler Mahallesi’nde düzenlenen geleneksel hayır yemeğine katılan Başkan Tugay, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Tugay, “Cumhuriyet bize emanet. Bu emaneti ileriye taşımak hepimizin görevi,” dedi.

“Bu bayrak elimizde, görev bizde”

Hayır yemeğinde mahalle sakinleriyle içten bir sohbet gerçekleştiren Başkan Tugay, “Ulu Önderimiz 91 yıl önce Bergama’ya geldiğinde hedefi büyük bir Türkiye idi. Cumhuriyet’i bunun için kurdu. Bizler de bu kutsal mirası devraldık. Zorluklara rağmen önümüzdeki dönem, hizmetlerimizin en çok hissedileceği bir dönem olacak,” ifadelerini kullandı.

Tarihi alanlarda inceleme, kazı çalışmalarına destek

Başkan Tugay ve beraberindeki heyet, hayır yemeğinin ardından UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bergama’nın tarihi bölgelerini gezdi. Akropol’den Kızıl Avlu’ya uzanan kültürel ziyaretlerde kazı çalışmalarına dair detaylı bilgiler alındı. Gezi sonrası, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kazılara sağladığı katkılar için teşekkür edildi.

“Bergama geçmişten geleceğe köprü kuracak”

Ziyaretin ardından konuşan Tugay, Bergama’nın tarihsel önemine vurgu yaparak, “Binlerce yıllık bu mirası, geleceğe daha güçlü taşımak bizim sorumluluğumuz. Başkan Tanju Çelik’le birlikte bu vizyon için omuz omuza çalışıyoruz,” dedi. Tugay ayrıca, birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Güzel bir dört yıl bizi bekliyor,” ifadesini kullandı.

“Sadece başkanlık yapmıyoruz, emaneti taşıyoruz”

Başkan Tugay konuşmasında yerel yönetim anlayışının ötesine geçtiğini vurgulayarak, “Biz sadece belediye başkanlığı yapmıyoruz. Evlatlarımız için, ülkemizin adil ve huzurlu geleceği için mücadele veriyoruz. Vatandaşlarımızın gözünün içine bakabiliyorsak, doğru yoldayız demektir,” sözlerine yer verdi.

Kazılardan kültüre, dolu dolu bir gün

Tugay, Bergama’daki temaslarını Bergama Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği konseriyle sonlandırdı. Program boyunca hem tarihi hem kültürel miraslara dokunan bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Dikili’de acı günü paylaştı

Bergama programı öncesinde ise Başkan Tugay ve eşi, Dikili’de taziye ziyaretinde bulundu. Tugay çifti, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün eşi Nesrin Kırgöz’ün annesi Gülses Çağlayan’ın vefatı nedeniyle baş sağlığı dileklerini iletti.

“Cumhuriyet’e sahip çıkmak boynumuzun borcu”

Akşam yemeğinde CHP ilçe örgütüyle bir araya gelen Tugay, “Bergama'nın insanı, kültürü ve tarihiyle özel bir yeri var. Hepimize bu dönemde ayrı ayrı görevler düşüyor. En zor zamanlarda bile Cumhuriyet’in değerlerine sarılmalıyız,” sözleriyle birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.