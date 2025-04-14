14 Nisan 2025 Pazartesi günü İzmir'de hava güneşli ve ılıman olacak. Gün boyunca sıcaklık 19°C'ye kadar çıkacak; yağış beklenmiyor.

İzmir’de 14 Nisan 2025 hava durumu

14 Nisan 2025 Pazartesi günü İzmir, güneşli ve ılıman bir havayla uyanacak. Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar hava genellikle açık olacak ve sıcaklıklar 19°C civarında seyredecek. Yağış beklenmiyor, dolayısıyla açık hava etkinlikleri yapmak isteyenler için mükemmel bir gün. Güneşli havanın tadını çıkarabilir, gün boyu dışarıda vakit geçirebilirsiniz.

İzmir’de mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık bekleniyor, bu da şehri keşfetmek, dışarıda aktivite yapmak için uygun koşullar sağlıyor. Bu günde sahil yürüyüşleri, bisiklet sürme veya açık hava etkinlikleri oldukça keyifli olacaktır.

İzmir'de sabah hafif ve sıcak olacak

İzmir’de sabah saatlerinde sıcaklıklar 7°C civarında olacak. Hava genel olarak açık ve güneşli olacak, ancak sabahın erken saatlerinde biraz serin olacağı için ince bir ceket ya da hırka giymek rahat olacaktır. Sabah saatlerinde güneş ışınlarının zararlı etkileri henüz güçlü olmayacak, bu nedenle dışarıda vakit geçirecekler için erken saatlerde rahat bir deneyim sunuyor.

Öğle saatlerinde hava ısınacak

Öğleye doğru sıcaklık artmaya başlayacak ve 12:00 civarında 19°C'yi göreceğiz. Öğle saatlerinde güneş, hava sıcaklığını daha da yükseltecek ve günün en sıcak saatleri bu dönemde yaşanacak. Güneş ışınları, UV indexinin artmasına neden olacak, bu nedenle dışarıda uzun süre vakit geçirecek olanların güneş koruyucu kullanmaları tavsiye edilir.

Akşam yavaşça soğuyacak

İzmir’de akşam saatlerinde hava sıcaklığı biraz daha düşecek ve 18:00 civarında 16°C seviyelerine inecek. Akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir ceket veya mont önerilir. Akşamdan sonra ise sıcaklık 11°C’ye kadar düşecek. Bu saatlerde dışarıda uzun süre kalacak olanlar için daha kalın kıyafetler giymek gerekebilir.

14 Nisan Pazartesi İzmir saatlik hava durumu tahmini

Saat Sıcaklık (°C) Hava Durumu 06:00 7 Açık 09:00 11 Açık 12:00 19 Güneşli 15:00 19 Güneşli 18:00 16 Açık 21:00 11 Açık