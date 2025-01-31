Başkan Cemil Tugay’dan İmamoğlu’na Destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, hakkında açılan iki farklı soruşturma kapsamında ifade veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne gitti. Tugay, demokrasi ve adalet vurgusu yaparak, sürecin sonunda hukukun galip gelmesini dilediğini belirtti.

İmamoğlu’na destek için Çağlayan’da

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılan iki soruşturma nedeniyle İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde savcılığa ifade verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da İmamoğlu’na destek için İstanbul’a giderek, adliye önünde açıklamalarda bulundu. Tugay, demokrasiyi savunmanın önemine değinerek, hukukun üstünlüğünün kazanması gerektiğini ifade etti.

“Her türlü müdahalenin karşısında olacağız”

Başkan Tugay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ekrem Başkanımız, akıl ve vicdanların kabul etmediği bir anlayışla ifade vermeye çağrıldı. Kendini savunacak ve biz de sonuna kadar onun yanında olacağız. Demokrasiye karşı yapılan her türlü müdahalenin karşısında olmaya devam edeceğiz. Üzüntü duyuyoruz ama mücadele konusunda kararlıyız. İzmir’den gelen arkadaşlarımızla birlikte buradayız.”

“Demokrasi, hukuk ve adalet kazansın”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, açıklamasının sonunda, demokrasinin sandıkta gerçekleşen bir yarış olduğunu ve her türlü baskının halkta tepkilere yol açacağını belirterek, “Bu sürecin sonunda aklıselimin galip gelmesini diliyorum. Demokrasi, hukuk ve adalet kazansın” dedi.