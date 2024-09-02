İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik kırtasiye desteğinin artırıldığını açıkladı. Yapılan sosyal incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olarak belirlenen öğrencilerin kırtasiye desteği, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 2 bin 500 liraya yükseltildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, eğitim hayatında öğrencilere çeşitli destekler sağlamaya devam ediyor. Önceki yıllarda kırtasiye desteği olarak belirlenen bin lira, yeni düzenlemeyle 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte, ihtiyaç sahibi 14 bin öğrenciye velilerinin İzmir Şehir Kart’larına 2 bin 500’er lira yüklenecek. Yaklaşık 35 milyon liralık bu destek, anlaşmalı kırtasiyelerde kullanılabilecek.

Sosyal incelemelerle tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrenciler, artan destek sayesinde eğitimlerinde gerekli olan kalem, defter, silgi gibi kırtasiye malzemelerini karşılayabilecekler.