Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden milli yüzücü Umut Ünlü, erkekler 50 metre sırtüstü S3 sınıfında finale çıkma başarısı gösterdi.

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Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen yüzme yarışmalarında, Ünlü, serisini 52.97'lik derecesiyle 4. sırada tamamladı. Genel sıralamada ise 11 yüzücü arasında 7. sırada yer alarak finalde yarışma hakkı kazandı.

Milli sporcunun final mücadelesi bu akşam Türkiye saatiyle 18.58'de yapılacak.

Kaynak: AA