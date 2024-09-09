Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Gelişim Merkezleri'nde eğitim yılı start aldı. Aydın genelindeki merkezlerde 3-6 yaş aralığındaki çocuklar, ilk eğitim adımlarını attı.

Eğitimde fırsat eşitliği ve zengin program içeriği

Aydın’ın çeşitli ilçelerinde faaliyet gösteren Çocuk Gelişim Merkezleri, minik öğrencilere geniş bir eğitim yelpazesi sunuyor. Resim, spor, müzik, satranç, bale, drama ve görsel sanatlar gibi alanlarda verilen eğitimlerle çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Ayrıca, merkezlerde çocuklara psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri de sağlanarak, onların duygusal ve sosyal gelişimleri destekleniyor. Alanında uzman öğretmenler, çocukların eğitimlerinin yanı sıra çeşitli sosyal aktivitelerle de ilgileniyor, onların becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

"Eğitimli ve çağdaş nesiller için çalışıyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, eğitimde fırsat eşitliği sağlama konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Çerçioğlu, “Kentimizin farklı noktalarında açtığımız merkezlerle çocuklarımıza çağdaş ve kaliteli eğitimler sunuyoruz. Eşit şartlarda eğitim, toplumun her kesiminin hakkıdır. Her yaştan vatandaşımızın yanında olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.