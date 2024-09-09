Uşak, tarım ve hayvancılık sektörünün nabzını tutacak önemli bir fuara ev sahipliği yapacak. 19-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Uşak Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, sektördeki en son yenilikleri ve teknolojileri sergilemek üzere kapılarını açacak.

Fuarda 150’den fazla firma yer alacak

Uşak Karakıran Mahallesi Kemal Öz Çok Amaçlı Kapalı Fuar Alanı’nda GL Platform Fuarcılık tarafından düzenlenecek olan fuar, sektördeki en son gelişmeleri sergilemek amacıyla 150’den fazla firmayı bir araya getirecek. Katılımcılar, çeşitli özel kampanyalarla üreticilere fırsatlar sunarak sektöre katkıda bulunacak. Tarımdaki son yenilikler, büyük ve küçükbaş hayvanlar, çiftlik ekipmanları ve genetik alandaki gelişmeler fuarda görücüye çıkacak.

Şehir ve üreticiler için büyük bir fırsat

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, fuarın şehre ve üreticilere sağlayacağı katkılara dikkat çekti. Başkan Yalım, Uşak’ın tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyel barındırdığını belirterek, üreticilere daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı. "Bu fuar, üreticilerimizin yenilikçi çözümlerle tanışması ve sektördeki en son gelişmeleri takip edebilmesi adına büyük bir fırsat sunuyor," diyen Yalım, fuarın sorunların ve taleplerin daha geniş kitlelere duyurulmasına olanak sağlayacağını ekledi.

Fuarın ilgi çekici yanları ve ziyaretçi beklentileri

GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan, fuarın gördüğü ilgiden memnuniyetini dile getirdi. Ceylan, "Sektör temsilcileriyle güç birliği yaparak, ortak akıl ile ilerledik. Fuarda, sektörün sorunları konuşulacak, işinin ehli üreticilerle buluşulacak ve 80 binin üzerinde ziyaretçi ağırlanacak," dedi. Ayrıca, fuarın bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ve başarılı bir etkinlik olacağına inandığını belirtti.