Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerini makamında ağırlayarak, bu özel haftayı kutladı. Ziyaret esnasında, İtfaiye Daire Başkanı Taner Günhan ve ekibi, Başkan Çerçioğlu’na verdikleri desteklerden ötürü teşekkürlerini sundu.

Kahraman itfaiyecilere teşekkür

Başkan Çerçioğlu, Türkiye’nin dört bir yanında yangınlara müdahale eden itfaiyecilerin özverili çalışmalarına dikkat çekerek, “Ekiplerimiz yıl boyunca kentimizde çıkan yangınlarla, yaşanan afetler ve olumsuzluklarla kahramanca mücadele ediyor. İtfaiye ekiplerimizin her zaman yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Tüm itfaiyecilerin haftası kutlu olsun"

Başkan Çerçioğlu, özellikle Aydın’daki İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalara vurgu yaparak, “Başta Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerimiz olmak üzere, tüm itfaiyecilerimizin haftası kutlu olsun” şeklinde konuştu. Bu anlamlı ziyaret, itfaiye personelinin moral ve motivasyonunu artırırken, halkın güvenliğini sağlamak adına yürüttükleri fedakâr çalışmaların da altını çizdi.