NBA’de son olarak Memphis Grizzlies forması giyen ABD'li basketbolcu Derrick Rose, 35 yaşında aktif basketbol kariyerine son verdiğini açıkladı. 2008 NBA Draftı'nda Chicago Bulls tarafından 1. sıradan seçilen Rose, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada emeklilik kararını duyurdu.

Rose, kariyerinde Chicago Bulls, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons ve Memphis Grizzlies gibi takımlarda forma giydi. 723 maçta mücadele eden oyuncu, 17.4 sayı, 5.2 asist ve 3.2 ribaund ortalamalarıyla NBA tarihine geçti.

Yılın çaylağı ve MVP ödülleri

2008-2009 sezonunda NBA'de Yılın Çaylağı ödülünü kazanan Rose, 2010-2011 sezonunda ise normal sezon MVP'si seçilerek NBA tarihinin en genç MVP'si oldu. Ayrıca kariyerinde 3 kez All-Star seçilen Rose, ABD Milli Takımı ile 2010 ve 2014 yıllarında FIBA Dünya Kupası'nı kazandı.

Sakatlıklarla dolu bir kariyere rağmen basketbol tutkusundan vazgeçmeyen Derrick Rose, birçok basketbolseverin hafızasında unutulmaz anılar bırakarak parkelere veda etti.