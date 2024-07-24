Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 25 Temmuz - 02 Ağustos tarihleri arasında yapılacak üniversite tercihleri öncesinde gençlere çağrıda bulundu. Çerçioğlu, Aydın’ın yükseköğrenim için cazip bir seçenek olduğunu belirterek, gençleri bu güzel şehirde eğitim almaya davet etti.

"Kentimiz sizinle daha güzel"

Başkan Çerçioğlu, üniversite tercihleri ve YKS sonuçları hakkında yaptığı açıklamada, “Unutmayın, sınav sonuçları ne bir son ne de bir başlangıçtır. Tercihini gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olan Aydın’dan yana kullanacak olan gençler, kentimiz sizinle daha güzel olacak. Şimdiden hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere her türlü destek sağlanacak

Aydın’ın tarihî ve kültürel zenginlikleriyle tanınan bir şehir olduğunu vurgulayan Çerçioğlu, gençlere dolu dolu bir üniversite hayatı sunmak için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vereceklerini belirtti. Ayrıca, Çerçioğlu’nun, şehrin çeşitli noktalarında öğrencilere ve dar gelirli vatandaşlara yönelik yemek hizmetleriyle de bilindiği hatırlatıldı.

Bu yıl üniversite tercihlerinde Aydın’ı seçen gençler için şehirdeki fırsatlar ve olanakların artırılacağı mesajını veren Başkan Çerçioğlu, Aydın’ın tarihi ve kültürel mirasının öğrenciler için büyük bir avantaj sunduğunu söyledi.