Partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesin” sözlerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan yanıt geldi.

AK Partili belediyelerin İstanbul’u yönettiği dönemden hâlâ borçların olduğunu söyleyen Başarır, “Belediyelerimizi takıntı hâline getirmiş, son seçimlerdeki büyük mağlubiyeti hazmedemeyen Cumhurbaşkanı, belediyenin borçlarının hepsinin tahsiline başlayacakmış. Sayın Cumhurbaşkanı, sen bu kadar tahsile meraklıydın da bu borçlar 1999’dan bugüne kadar nasıl geldi?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır” sözlerine değinen Başarır, “Dün niye bu yetkiyi kullanmadın da bugün bu yetkiyi kullanıyorsun? Sen bunu yaparak Denizli'yi, Mersin'i, Adana'yı, İstanbul'u, Ankara'yı, Muğla'yı, Kilis'i, Adıyaman'ı cezalandıracaksın. Niye, beyefendimiz kaybetmiş? Sen kaybettin ve bundan sonra da kaybetmeye mecbursun Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü sen bu ülkenin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olamadın, olmaya da niyetin yok. Suların musluğunu keseceksin, asfaltın musluğunu keseceksin, hizmet yaptırmayacaksın. Buna izin vermeyiz. Ben buradan Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı'nı halkımıza şikâyet ediyorum. Belediye başkanlarımızı tehdit ediyor. Ve yaşadığımız şehirleri yaşanmaz hale getirmek istiyor” ifadelerini kullandı.

"Kamu bankalarının yönetim kurullarına bakın"

Başarır, Ziraat Bankası'nın, Vakıfbank'ın, Halk Bankası’nın yönetim kurullarını hatırlattı. “Sen kamu kurumlarını çiftlik gibi yönetiyorsun. Hiçbir AK Partiliyi ziyan etmiyorsun” diyen Başarır şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı, ‘Eş, dost tuttuklarını belediye yönetimine getirip işe yerleştiriyorlar’ demiş. Tek bir şey söylüyorum: Bunu söyleyen zatı muhterem, tek adam biricik damadına Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı teslim etmiş adam. Bir bunu söyleyen adama bakın, bir damadına bakın, bir de Ziraat Bankası'nın, Vakıfbank'ın, Halk Bankası’nın yönetim kurullarına bakın. Sen zaten kamu kurumlarını çiftlik gibi yönetiyorsun. Hiçbir AK Partiliyi ziyan etmiyorsun.”

"AK Partili vekilin şirketi vergi vermiyor"

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Vergi Kanunu’nda imzası bulunan Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün ağabeyinin Doğa Plastik adlı şirketinin hiç vergi vermediğini iddia eden Başarır, “Bir bakıyoruz ki bugünkü kurdan şirketleri 70 milyon ciro yapmış, tek kuruş vergi ödememiş. ‘Ödeyemedim’ diyor. Niye ödemiyorsun? Bunlar vergi vermez. Almış olduğu işlerin vergisini bile vermekten aciz, utanmaz insanlar. Emekliye yaptığınız 2 bin 500 liralık zamla övünen, bunu biz yük olarak gören iktidarsınız, Plan Bütçe Komisyonundaki milletvekiliniz, şirketlerinin vergisini vermemiş” dedi.