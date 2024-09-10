Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye genelindeki suç olaylarıyla ilgili verileri paylaştı.

Listede en yüksek suç oranı ile en düşük suç oranının olduğu 10'ar şehir yer aldı.

Türkiye genelinde suç oranının en yüksek olduğu şehir yüz binde 970 ile Aydın olurken, yüz binde 156 suç oranıyla suç oranın en düşük olduğu şehir ise Adıyaman oldu.

Suç oranı en yüksek iller

TÜİK'e göre suç oranı en yüksek 10 şehir şöyle:

- Aydın suç oranı: Yüz binde 970

- Denizli suç oranı: Yüz binde 902

- Çorum suç oranı: Yüz binde 871

- Antalya suç oranı: Yüz binde 847

- Aksaray suç oranı: Yüz binde 838

- Karaman suç oranı: Yüz binde 836

- Manisa suç oranı: Yüz binde 834

- Isparta suç oranı: Yüz binde 828

- Uşak suç oranı: Yüz binde 801

- İzmir suç oranı: Yüz binde 801

Suç oranı en düşük iller

TÜİK'e göre suç oranı en düşük olduğu 10 şehir ise şöyle:

- Erzurum suç oranı: Yüz binde 196

- Mardin suç oranı: Yüz binde 194

- Hakkâri suç oranı: Yüz binde 192

- Erzincan suç oranı: Yüz binde 191

- Muş suç oranı: Yüz binde 188

- Bayburt suç oranı: Yüz binde 186

- Siirt suç oranı: Yüz binde 175

- Bitlis suç oranı: Yüz binde 175

- Şırnak suç oranı: Yüz binde 159

- Adıyaman suç oranı: Yüz binde 156