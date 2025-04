Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105’inci yılını kutladı. Başkan Akın, “23 Nisan; milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en güçlü adımlardan biridir. Aynı zamanda bu ülkenin geleceğini çocuklara emanet eden bir anlayışın, bir vizyonun simgesidir” dedi.

Başkan Çetin Akın mesajında şunları ifade etti:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 105. yılını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği, dünya üzerindeki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, büyük bir gurur ve coşku ile kutluyoruz.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek milletin iradesini her şeyin üstünde tuttuğunu tüm dünyaya ilan etti. Bu sarsılmaz inancın en güçlü adımı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, eşi benzeri görülmemiş bir mücadelenin ardından kuruldu. 23 Nisan’ı çocuklara armağan ederek, geleceğimizi onların ellerine emanet etti. İşte bu yüzden 23 Nisan; milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en güçlü adımlardan biridir. Aynı zamanda bu ülkenin geleceğini çocuklara emanet eden bir anlayışın, bir vizyonun simgesidir.

Çünkü biz biliyoruz ki; çocuklarımız sadece yarınlarımız değil, bugünden yükselen umutlarımızdır. Çocuklarımızın düşleri ne kadar özgürse, yarınlarımız o kadar aydınlıktır. Onların gülümseyebildiği, eşit fırsatlara sahip olduğu, özgürce konuşabildiği bir ülke inşa etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Turgutlu Belediyesi olarak, Turgutlu’muzda her çocuğun sesi duyulsun, her hayali yeşersin, her çocuk eşit imkanlara sahip olsun diye var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyorum.