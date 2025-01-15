İzmir'de 16 Ocak Perşembe günü 19 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor. 

BALÇOVA / İZMİR

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

1:00 - 1:15

Kesinti ID : 3278857

BALÇOVA / İZMİR

Korutürk ( Balçova Baraj Yolu )

Çetin Emeç ( Adile Naşit Ata Ayhan Işık Börklüce Mustafa Börklüce Mustafa Sk. Bülbülcük Sk. Dr. Ferit Sk. F. Muhittin Sk. Fahrettin Altay Sk. Fethi Bey Sk. Fethi Okyar Sk. Fevzi Cakmak Sk. Gazneli Mahmut Gökçen Efe Güvenevler Sk. Hızır Reis Sk. K. Süleyman Sk. Kadir Paşa Sk. Kanije Sk. Kemal Reis Sk. Keykubat Sk. Mehmet İnce Mimar Kemalettin Sk. Mürsel Paşa Mürsel Paşa Sk. PETUNYA PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI Rüstem Paşa Sk. Selvi Sk. Yaren Sk. Zübeyde Hanım Sk. Özdemir Asaf SARDUNYA AZİZ NESİN ŞEBBOY )

Fevzi Çakmak ( Atilla Atilla Sk. Cihangir Sk. DAVUT SULARİ Demirci Efe Sk. Deniz Sk. Kuşkonmaz Sk. Ladin Leylak Sk. Sakarya Sakarya Cd. Site Sk. Tarkan Sk. Timurlenk Yıldırım Beyazıt Sk. Çağatay Sk. )

Teleferik ( ANIL Ata Cd. Atatepe Life Center Cengizhan Sk. Cenk Sk. Ceren Sk. Ejder Sk. Enver Paşa Sk. Fatih Sultan Sk. Gaziler Sk. Eruysal Sk. Halit Ziya Sk. Karakulak Koç Sk. Sarıpınar Sk. Serhat Sk. Timurlenk Sk. Tolga Sk. Uzun Hasan Sk. ZİGANA Ömer Seyfettin Sk. Özsağlık Sk. Şakayık METİN ALTIOK UTKAN ESRA YAŞAR CAN YÜCEL DAĞ )

BAYINDIR / İZMİR

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3278785

BAYINDIR / İZMİR

Fırınlı

Karahalilli

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3280503

BAYINDIR / İZMİR

Lütuflar

BAYRAKLI / İZMİR

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3280587

BAYRAKLI / İZMİR

Turan ( 1654. Sk. 1653. Sk. 1649. Sk. Turan Metro İstasyonu )

BERGAMA / İZMİR

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 14:00

Kesinti ID : 3280553

BERGAMA / İZMİR

Sindel

Kaşıkçı ( KAŞIKÇI Kaşıkçı Köyü İç Yolu Kaşıkçı )

Dağıstan

BORNOVA / İZMİR

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 14:00

Kesinti ID : 3280590

BORNOVA / İZMİR

Beşyol ( Çelik Çelik Sk. Yamaç Sk. Yamaç Sardunya Burçak Sk. Beşyol Cd. Beşyol Badem YAMAÇ 8001 BEŞYOL )

Yakaköy ( poligon sokak Özbek Sk. Özbek Cd. Özbek Çamlık Cd. Yaka Cd. Yaka Poligon Sk. )

Sarnıçköy ( Sarnıç Cd. Kordelya Filiz Akyar )

Kurudere ( Kurudere Cd. Kartal Doğa Doğa Sk. )

Kayadibi ( Zakkum Sk. Kayadibi Cd. Gündoğdu Sk. Funda Sk. 9751 9754 )

Karaçam ( İstanbul Otoyolu Cd. İstanbul Cd. Çiftlik Sk. Çağlayan Sk. Palmiye Sk. Palmiye Kültür Sk. Karaçam Yolu Karaçam Cd. Karaçam Fide Sk. Fesleğen Sk. Doğan Sk. Doğan )

Çiçekli ( Çiçekli Cd. Çitlenbik Çamlık Yasemin Sk. Pınarlı Manolya Sk. Kardelen Sk. Fulya Sk. Fulya Açelya Akasya 8500 )

Çamiçi

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 14:00

Kesinti ID : 3280600

BORNOVA / İZMİR

Yakaköy ( ÖYKÜ Damla Sk. Cumba Sk. Asma Özbek Sk. Özbek Zeytin Yıldız Sk. Yaprak Sk. Yalı Yaka Cd. Yaka Tepe Sevgi Sk. Selin Sk. Reyhan Sk. Mine Meltem Sk. Havuzbaşı Sk. Havuzbaşı GÜNEŞLİ Gündoğan Sk. Ekin Sk. Dibek Melisa Sk. Limon Sk. Kordon KİRAZ Kiraz Irmak Sk. Ihlamur Sk. POYRAZ MELİSA IHLAMUR VADİ )

Çiçekli ( Yasemin Sk. )

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:00

Kesinti ID : 3280738

BORNOVA / İZMİR

Meriç ( 5745. Sk. 5603. Sk. 5612. Sk. 5607. Sk. 5605. Sk. 5604. Sk. Kemalpaşa Cd. )

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:00

Kesinti ID : 3280740

BORNOVA / İZMİR

Meriç ( 5605. Sk. 5609. Sk. 5610. Sk. 5612. Sk. 5618. Sk. 5619/1. Sk. 5727. Sk. 5728. Sk. 5729. Sk. 5729/1. Sk. 5730. Sk. 5731. Sk. 5732. Sk. 5733. Sk. 5734. Sk. 5734/1. Sk. 5735. Sk. 5737. Sk. 5738. Sk. 5739. Sk. 5745. Sk. Kemalpaşa Cd. )

BUCA / İZMİR

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3278650

BUCA / İZMİR

İnkılap ( 529. Sk. 512. Sk. 514. Sk. 516. Sk. 518. Sk. 524. Sk. 531. Sk. 527. Sk. 525. Sk. )

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3278658

BUCA / İZMİR

Göksu ( 693/23. Sk. 693/2. Sk. 693/17. Sk. 693/16. Sk. 693/15. Sk. 693/14. Sk. 693/13. Sk. 693/12. Sk. 693/11. Sk. 693/10. Sk. 688/14. Sk. 688/15. Sk. 688/16. Sk. 690/4. Sk. 693. Sk. 688/11. Sk. 687/8. Sk. 688/12 679/18. Sk. 679/19. Sk. 679/20. Sk. 687/10. Sk. 687/14. Sk. 687/9. Sk. 687/5. Sk. 687/6 687/7. Sk. 688/13. Sk. 688/17 693/9. Sk. )

ÇİĞLİ / İZMİR

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3280744

ÇİĞLİ / İZMİR

Ahmet Taner Kışlalı ( 6762. Sk. )

Aydınlıkevler ( 6784. Sk. 6790. Sk. 6795. Sk. 6796. Sk. 6796/1. Sk. 6796/2. Sk. 6796/3. Sk. 6798. Sk. 6795 )

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3280745

ÇİĞLİ / İZMİR

Aydınlıkevler ( 6796/3. Sk. 6796. Sk. 6795. Sk. 6793. Sk. 6792/1. Sk. 6792. Sk. 6790. Sk. 6784. Sk. 6783. Sk. )

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3280746

ÇİĞLİ / İZMİR

Aydınlıkevler ( 6788. Sk. 6786. Sk. 6782. Sk. 6787/1. Sk. 6787. Sk. 6793. Sk. 6791. Sk. 6790. Sk. 6789. Sk. )

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3280747

ÇİĞLİ / İZMİR

Küçük Çiğli ( 8784. Sk. 8783/1. Sk. 1671. Sk. 8782. Sk. 8783. Sk. 8782/1 8782/2 8782/3 8783/3 Anadolu Cd. 8786/1. Sk. 8784/4. Sk. 8784/2. Sk. )

KARABAĞLAR / İZMİR

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3278861

KARABAĞLAR / İZMİR

Özgür ( 3928. Sk. 3921/2. Sk. 3921/1. Sk. 3942. Sk. 3949. Sk. 3947. Sk. 3941. Sk. 3943. Sk. )

Yüzbaşı Şerafettin ( 3940/2. Sk. 3961/1. Sk. 3961/2. Sk. 3961/4. Sk. 3971. Sk. 3971/1. Sk. 3972/3. Sk. 3972/4. Sk. 3932. Sk. 3932/1. Sk. 3933. Sk. 3938. Sk. 3939. Sk. 3939/1. Sk. 3940. Sk. 3940/1. Sk. )

KARABURUN / İZMİR

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3280640

KARABURUN / İZMİR

İskele ( 2214 2207 2230 102. Sk. 103. Sk. 104. Sk. 105. Sk. 2215. Sk. Ada Sk. Aslanburnu Cd. Burgaz. Cd. 2220 2205 2216 )

KARŞIYAKA / İZMİR

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3280522

KARŞIYAKA / İZMİR

Yalı ( 6440/3. Sk. 6471/5. Sk. 6470/1. Sk. 6440/6. Sk. 6440/5. Sk. 6440/4. Sk. 6440/2. Sk. Caher Dudayev Blv. 6440/1. Sk. )

Atakent ( FAZIL SAY )

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3280526

KARŞIYAKA / İZMİR

Yalı ( 6447. Sk. 6449. Sk. 6434. Sk. 6435. Sk. 6437. Sk. 6439. Sk. 6442. Sk. 6445. Sk. 6446/3. Sk. )

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3280529

KARŞIYAKA / İZMİR

Yalı ( 6401/1. Sk. 6342. Sk. Aşık Veysel Sk. 6403/2. Sk. 6403. Sk. 6329/6. Sk. 6329/3. Sk. 6401/2. Sk. )

Atakent ( Caher Dudayev Blv. 6375. Sk. 6374. Sk. 6373. Sk. 6342/3. Sk. 6342/2. Sk. )

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3280531

KARŞIYAKA / İZMİR

Yalı ( İDİL BİRET CADDESİ 6440. Sk. 6449. Sk. 6470/2. Sk. 6477. Sk. 6478. Sk. 6479. Sk. 6480. Sk. 6482. Sk. 6484. Sk. 6485/2 SK. 6485/1. Sk. 6488 6489. Sk. 6489/1 )

KEMALPAŞA / İZMİR

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3280578

KEMALPAŞA / İZMİR

Armutlu Hürriyet ( AYDERESİ SULUK KÜME EVLER İnlik Çarşıklı Kümeevleri SULUK KÜMEEVLER )

Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( Arıkaltı Arıkaltı 2. Sk. Arıkaltı Cd. Darı Tepesi Sk. Karasuluk Kocabağlar Sk. Çayır Kümeevleri İncirlipınar İzmir Ankara Cd. Şerbetçi Sk. incirlipınar Kasuluk 2 Namazgah Sk. )

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet

Bağyurdu Yeni ( Bademcik Çalı İçi halit bağı kır üstü Çamlı Bağlar Kümeevler Hayıtlık kümeevler Hayıtlık Mevkii Hayıtlık Mevkii Kümeevleri OVA YOLU 2. ÇEŞME İSMAİL ULUSAN Çayır Çayır Sokak Çayırkümeevler Yağpınar Mevki MELİS ÇAMLI BAĞLAR Kestaneli Bağlar HALİT BAĞI KIRÜSTÜ Kestaneli Bağlar Kümeevler Çayırlar Kümeevler )

Sarılar

Sinancılar

Yiğitler ( Menengeç Mevkii Yolu 6002 )

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 14:00

Kesinti ID : 3280590

KEMALPAŞA / İZMİR

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( 35. Sk. )

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 14:00

Kesinti ID : 3280600

KEMALPAŞA / İZMİR

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( 110. Sk. )

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3280612

KEMALPAŞA / İZMİR

Bağyurdu Yeni ( Sarı Ceviz Mevkii Yolu Ova İzmir Ankara Cd. Çayır Kümeevleri Çayır Sokak Tokat Burnu Sokak )

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Kesinti ID : 3280824

KEMALPAŞA / İZMİR

Halilbeyli

KİRAZ / İZMİR

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 15:30

Kesinti ID : 3280642

KİRAZ / İZMİR

Cevizli ( ASKERLER HÜSEYİN KELİ BOSTAN YERİ )

KINIK / İZMİR

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 14:00

Kesinti ID : 3280553

KINIK / İZMİR

Örtülü ( DACAK KASAP ALANI DEBİCİK MEYİL KOÇCAZ KÖSTEN Kadılar Okul Serap Sultan Çam Çarşı Çayırlar Örtülü Köyü İç Yolu )

Mıstıklar ( Yeni ULUS Mustaklar Köyü Musacalı Köyü İç Yolu Kurtuluş Kozak Kiraz Kemal Atatürk )

Musacalı ( Musacalı Köyü )

Osmaniye

Köseler ( Yakamoz Köseler Köyü İç Yolu Köseler Köyü Güven Dost Asar )

Kodukburun

Karatekeli ( Karatekeli Köyü )

Işıklar ( Okul Yolu Köy Yolu Kalaycı Düzü Işıklar )

Balçovalı kadınlar ekonomiye katkı sağlıyor Balçovalı kadınlar ekonomiye katkı sağlıyor

İbrahimağa ( İbrahimağa Köyü İç Yolu Çimenalan Köy Yolu Çimenalan Ortanca Kayın )

Dündarlı ( Yayakent Menderes Dündarlı Köyü İç Yolu Dündarlı Köyü Başöğretmen Atatürk ORMAN )

Çiftlikköy ( Çiftlikköy )

Çanköy

Balaban ( TAŞ KÖPRÜ Balaban Köyü İç Yolu Balaban Köyü )

Bademalan ( Bademalanı Yolu Bademalanı Köyü İç Yolu )

Poyracık ( IŞIKLAR Çayır Çoraklık Adalı Akhisar Bergama Yolu Aşağı Kırcalar )

Sucahlı ( Aslan Sucahlı Köyü Sucahlı Köyü İç Yolu Çamlı HARMANLIK )

Yayakent ( ATÇAYIR KAPIKAYA Tokat Çayırı Yayakent Köyü Yayakent Köyü İç Yolu Şanlı Çıkmazı Barbaros Bağımsızlık Engin Kahraman Narlı Sancak Simge Tarla GAZİ özgür )

MENEMEN / İZMİR

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:15 - 16:15

Kesinti ID : 3281848

MENEMEN / İZMİR

Gazi ( 107/3. Sk. 107/5. Sk. 7505. Sk. 7521. Sk. 7700. Sk. 7701. Sk. 7702. Sk. Koyundere Cami Cd. Mustafa Kemal Atatürk Cd. 107/7 Yenilik Cd. İstiklal Cd. 107/3 7505/1 107/1. Sk. 107/2. Sk. )

Kemal Atatürk ( 7526/1 29 Ekim Cd. 7528/2. Sk. 7534. Sk. 7528/2 )

Ulus ( 7532/2 100/2. Sk. 100/4. Sk. Çanakkale Asfaltı Cd. 7532/1. Sk. 7532. Sk. 7503 7501/4. Sk. 7501/2. Sk. 7501. Sk. )

Cumhuriyet ( 7703 Sk. 7527. Sk. 7609/1. Sk. )

NARLIDERE / İZMİR

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

1:00 - 1:15

Kesinti ID : 3278857

NARLIDERE / İZMİR

Ilıca ( Yaşam Sk. Kayaizmir Thermal Otel ZEYTİN )

ÖDEMİŞ / İZMİR

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3280503

ÖDEMİŞ / İZMİR

Üzümlü ( ÜZÜMLÜ KÜME EVLER Üzümlü Köyü Üzümlü Köyü İç Yolu KÖY İÇİ )

Kayaköy ( sultanselim çıkmazı Adnan Menderes Cd. Akkaş Sk. Aktaş Sk. Akın Çk. erdem Sk. Atatürk Cd. Baştürk Çk. Berber Çk. Bey Çk. Beyazıt Sk. Buket Sk. Cami Sk. Depo Sk. Dere Sk. Deveci Çk. Dilsiz Sk. Dinç Sk. Doyranlı Yolu Doğan Çk. Fatih Sultan Mehmet Sk. Favzi Çakmak Sk. hasan çavuş sk Kabakoğlu Çk. Kale Meydanı Cd. Kanarya Sk. Kaya Çk. Kayaköy Kayalar Sk. Kazım Karabekir Cd. ZEYTİN DORUK Malazgirt Sk. Mehmet Akif Cd. Mevlana Sk. Mezarlık Sk. Meşe Çk. Muhtar Çk. Namık Kemal Cd. Nar Sk. Onbaşı Sk. Orkide Çk. Sakarya Sk. Sarıgöllü Çk. Sever Çıkmazı Sultan Selim Çk. Türk Sk. Vural Sk. Yasemen Çk. Zambak Çk. Çakırcalı Sk. Çamurluk Sk. Çavdar Çk. Çavuş Çk. Çelebi Cd. Çiçek Sk. Üç Haziran Cd. Şirinbebe Çk. )

Bebekler ( Bebekler Köyü Bebekler Köyü İç Yolu )

Bülbüller ( Bülbüller Köyü İç Yolu Bülbüller Yolu )

Çamyayla ( LÜBBEY Çamyayla Köyü Çamyayla Köyü İç Yolu )

Demircili ( demircili küme evkleri DEMİRCLİ KÜME EVLER Demircili Köyü İç Yolu İzmir Ödemiş Yolu demircili küme evler demircili )

Dereuzunyer ( Dereuzunyer Köyü İç Yolu Dereuzunyer Yolu )

İlkkurşun ( İlkkurşun Köyü İç Yolu İLKKURŞUN KÜME EVLERİ )

Işık ( Işık Köyü İç Yolu )

Karadoğan ( karadoğan küme evleri KARADOĞAN KÜME EVLER Karadoğan Köyü İç Yolu karadoğan küme evler )

Karakova ( KARAKOVA Karakova Köyü İç Yolu )

Kerpiçlik ( Kerpiçlik Köyü İç Yolu değirmen mevkii )

Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu )

Köseler ( Köseler Köyü İç Yolu KOCAMEZARLIK )

Emmioğlu ( Karakova Yolu )

Türkmen

Üç Eylül ( ÜÇ EYLÜL İRSE GÖLÜ MEVKİİ KOCAORMAN MEVKİİ )

Ortaköy ( ortaköyy Ortaköy Köyü İç Yolu )

Sekiköy ( küsküt küme evleri Sekiköy Köyü İç Yolu )

Seyrekli ( Seyrekli Köyü Seyrekli Köyü İç Yolu )

Şirinköy ( şirinköy küme evleri Şirinköy Köyü İç Yolu )

Suçıktı

Süleymanlar ( Süleymanlar Köyü İç Yolu )

Tosunlar ( Tosunlar Köyü İç Yolu başova )

Veliler ( veliler küme evleri veliler küme evler velier mevkii veliler mevkii süleymanlar veliler Veliler Köyü İç Yolu )

Yeniceköy

Yeniköy ( YENİKÖY KAHVELERİ KÜME EVLERİ Küsküt küme evleri Yeniköy Köyü İç Yolu KÜSKÜT )

Yusufdere ( Yusufdere Küme Evleri )

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3280515

ÖDEMİŞ / İZMİR

Çobanlar ( Çobanlar Köyü İç Yolu çobanlar )

Artıcak ( SUBATAN Artıcak Yolu SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER )

Gölcük ( MURSALLI SUBATAN YAYLASI )

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3280517

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kemer ( KEMER ÇOBAN ÇEŞMESİ PARNALI )

Hacıhasan ( birgi deresi küme evleri HACI HASAN )

Yılanlı

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 17:00

Kesinti ID : 3280519

ÖDEMİŞ / İZMİR

Üç Eylül ( Konut Sk. Şen Sk. Ülker Sk. Seyhan Sk. Reyhan Sk. ORDU Mutlu Sk. Mezbaha Sk. Maarif Sk. Köprü Sk. Işıklı Sk. Irmak Sk. Güçlü Sk. Güven Sk. Göztepe Sk. GENÇLİK Ful Sk. Erbaş Sk. Emmioğlu Cd. EKMEKÇİ Demiryolu Cd. Beyoğlu Sk. Bağlar Cd. Atik Sk. Ataç Sk. 3. Köprüs Sk. 2. Nur Sk. 2. Köprü Sk. )

Emmioğlu ( şeytanlı karaağaç 10. Sk. 11. Sk. 12. Sk. 13. Sk. 14. Sk. 15. Sk. 16. Sk. 17. Sk. 18. Sk. 19. Sk. 20. Sk. 21. Sk. 36. Sk. 38. Sk. Fakülte Cd. Fakülte Çıkmazı Sk. Pakkanlı Blv. İstasyon Cd. )

Umurbey ( Şeref Usta Cd. Umut Cd. Sanayi Cd. KARŞIYAKA Endüstri Cd. 9. Sk. SANAYİ SİTESİ 8 7. Sk. 6. Sk. 5. Sk. 42. Sk. 41. Sk. 4. Sk. 35. Sk. 34. Sk. 33. Sk. 32. Sk. 31. Sk. 30. Sk. 3. Sk. 29. Sk. 28. Sk. 27. Sk. 26. Sk. 25. Sk. 24. Sk. 23. Sk. 22. Sk. 2. Sk. 1901. Sk. 1. Sk. 40. sk 46.sk )

Hürriyet ( 1601. Sk. Doğu Sk. atlı sokak 1602. Sk. )

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 15:30

Kesinti ID : 3280572

ÖDEMİŞ / İZMİR

Yeniceköy ( Yeniceköy Yolu )

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:45 - 15:45

Kesinti ID : 3280626

ÖDEMİŞ / İZMİR

Küçükavulcuk ( şehit gürol madan cad )

TİRE / İZMİR

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3277966

TİRE / İZMİR

Cambazlı ( Cambazlı Köyü PATIKA YOL halılbahcelı halil bahçeli patıka yol Büyükkömürcü Köyü İç Yolu bozuk bahce sk. )

Karaca Ali ( kızcesmesı kume evler )

İhsaniye ( GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE )

Duatepe ( İNCİRLİOVA YOLU YELLİKTEPE )

Dere

Büyükkemerdere

Boynuyoğun ( EĞREK SK. pınarlar kume evleri Boynuyoğun Köy içi yol Boynuyoğun Köyü İç Yolu Eyrek Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol koreli sokak )

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3280503

TİRE / İZMİR

Kahrat ( İzmir Ödemiş Yolu )

Kızılcahavlu

Derebaşı

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3280920

TİRE / İZMİR

Fatih ( SARAYBOSNA CD. BUHAR SK. DENİZ CD selimiye cd CEMRE dergah Hurşit Seni Ulus Cd. )

TORBALI / İZMİR

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3280678

TORBALI / İZMİR

Çapak ( 2552. Sk. 2548. sokak 2540. Sk. 2538. Sk. 2526. Sk. 2516. Sk. 2515. Sk. 2513. Sk. 2514. Sk. 2512. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 2517 2503 sok 2502 2509. Sk. 2508. Sk. 2507. Sk. 2505. Sk. 2504. Sk. 2503. Sk. 2501. Sk. 2510/1 )

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:00

Kesinti ID : 3280925

TORBALI / İZMİR

Atatürk ( 1575 Sk. 1506 Sk. 1525 1501 1503. Sk. 1504. Sk. 1505 Sk. 1507. Sk. 1508. Sk. 1509. Sk. 1510. Sk. 1511. Sk. 1513. Sk. 1514. Sk. 1515 Sk. 1516. Sk. 1517. Sk. 1521. Sk. 1523. Sk. 1517/1 AYDIN BEKİR SAKARYA BAHÇELİEVLER 1612. Sk. 1606 Sk. 1604. Sk. 1604 Sk. 1602. Sk. 1600. Sk. 1596. Sk. 1594. Sk. 1577. Sk. 1577 Sk. 1527. Sk. 1529. Sk. 1567 1569. Sk. 1573 Sk. )

Yedi Eylül ( 5627. Sk. 5625. Sk. 5596 5590 Sk. 5588 Sk. 5584 Sk. 5580. Sk. 5580 Sk. 5578. Sk. 5574. Sk. 5572 1501/1 5645 5594 5582 5667 Sk. 5631. Sk. 5635 Sk. 5645. Sk. 5646. Sk. 5647 Sk. 5648. Sk. 5651. Sk. 5653. Sk. 5657sk. 5659. Sk. 5661. Sk. 5663 Sk. 5667. Sk. 5669 Sk. 5671. Sk. Site Yolu 5665 5663 )

Karşıyaka ( 7316. Sk. 7306. Sk. 7304 7302 Sk. 7301. Sk. 7300. Sk. 5 1518. Sk. 1505/1 Sk. )

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:00

Kesinti ID : 3280926

TORBALI / İZMİR

Atatürk ( 1580. Sk. 1579. Sk. 1578. Sk. 1558 1559. Sk. 1619. Sk. 1613 1611. Sk. 1609. Sk. 1608. Sk. 1607 Sk. 1603. Sk. 1602. Sk. 1601. Sk. 1600. Sk. 1599 1598. Sk. 1597. Sk. 1596. Sk. 1595. Sk. 1594. Sk. 1593. Sk. 1592. Sk. 1591. Sk. 1590. Sk. 1589 Sk. 1587. Sk. 1585 1583/1 Sk. 1583. Sk. 1581 Sk. 1551 1552. Sk. 1553. Sk. 1555. Sk. 1557. Sk. 1554 1615 1550 BEKİR SAKARYA 1617 1560 1561. Sk. 1562. Sk. 1563. Sk. 1564 Sk. 1565 1567 1568 Sk. 1570 Sk. 1574 Sk. 1575 Sk. 1576. Sk. 1577. Sk. 1590 1556 1520. Sk. 1522. Sk. 1524 Sk. 1526 Sk. 1527. Sk. 1529. Sk. 1532. Sk. 1533. Sk. 1534 1536 Sk. 1538 Sk. 1540. Sk. 1541. Sk. 1542. Sk. 1543. Sk. 1544. Sk. 1545. Sk. 1546 Sk. 1547. Sk. 1548 Sk. 1549 )

Yemişlik ( AYDIN 6015. Sk. 6013 6012 6008 6007 Sk. 6005 6004 6011 6009 )

Karşıyaka ( 7329. Sk. 7328. Sk. 7327. Sk. 7326. Sk. 7325. Sk. 7324. Sk. 7323. Sk. 7322. Sk. 7321. Sk. 7320. Sk. 7317 7316. Sk. 7313. Sk. 7310. Sk. 7309. Sk. 7308. Sk. 7307. Sk. 7305. Sk. 7. Cd. 5 6. Cd. 7325/1 Sk. 6 )

URLA / İZMİR

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 14:00

Kesinti ID : 3280591

URLA / İZMİR

Torasan ( 589. Sk. 593 595. Sk. 597. Sk. Kemal Ertan Cd. 592 591. Sk. 594 566 595 564. Sk. )

Planlandı

16Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 14:00

Kesinti ID : 3280594

URLA / İZMİR

Torasan ( 554. Sk. 585. Sk. Kemal Ertan Cd. 543. Sk. 551 )

Kaynak: HABER MERKEZİ