İzmir'de 16 Ocak Perşembe günü 19 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BALÇOVA / İZMİR
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 1:15
Kesinti ID : 3278857
BALÇOVA / İZMİR
Korutürk ( Balçova Baraj Yolu )
Çetin Emeç ( Adile Naşit Ata Ayhan Işık Börklüce Mustafa Börklüce Mustafa Sk. Bülbülcük Sk. Dr. Ferit Sk. F. Muhittin Sk. Fahrettin Altay Sk. Fethi Bey Sk. Fethi Okyar Sk. Fevzi Cakmak Sk. Gazneli Mahmut Gökçen Efe Güvenevler Sk. Hızır Reis Sk. K. Süleyman Sk. Kadir Paşa Sk. Kanije Sk. Kemal Reis Sk. Keykubat Sk. Mehmet İnce Mimar Kemalettin Sk. Mürsel Paşa Mürsel Paşa Sk. PETUNYA PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI Rüstem Paşa Sk. Selvi Sk. Yaren Sk. Zübeyde Hanım Sk. Özdemir Asaf SARDUNYA AZİZ NESİN ŞEBBOY )
Fevzi Çakmak ( Atilla Atilla Sk. Cihangir Sk. DAVUT SULARİ Demirci Efe Sk. Deniz Sk. Kuşkonmaz Sk. Ladin Leylak Sk. Sakarya Sakarya Cd. Site Sk. Tarkan Sk. Timurlenk Yıldırım Beyazıt Sk. Çağatay Sk. )
Teleferik ( ANIL Ata Cd. Atatepe Life Center Cengizhan Sk. Cenk Sk. Ceren Sk. Ejder Sk. Enver Paşa Sk. Fatih Sultan Sk. Gaziler Sk. Eruysal Sk. Halit Ziya Sk. Karakulak Koç Sk. Sarıpınar Sk. Serhat Sk. Timurlenk Sk. Tolga Sk. Uzun Hasan Sk. ZİGANA Ömer Seyfettin Sk. Özsağlık Sk. Şakayık METİN ALTIOK UTKAN ESRA YAŞAR CAN YÜCEL DAĞ )
BAYINDIR / İZMİR
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3278785
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı
Karahalilli
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3280503
BAYINDIR / İZMİR
Lütuflar
BAYRAKLI / İZMİR
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3280587
BAYRAKLI / İZMİR
Turan ( 1654. Sk. 1653. Sk. 1649. Sk. Turan Metro İstasyonu )
BERGAMA / İZMİR
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3280553
BERGAMA / İZMİR
Sindel
Kaşıkçı ( KAŞIKÇI Kaşıkçı Köyü İç Yolu Kaşıkçı )
Dağıstan
BORNOVA / İZMİR
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 14:00
Kesinti ID : 3280590
BORNOVA / İZMİR
Beşyol ( Çelik Çelik Sk. Yamaç Sk. Yamaç Sardunya Burçak Sk. Beşyol Cd. Beşyol Badem YAMAÇ 8001 BEŞYOL )
Yakaköy ( poligon sokak Özbek Sk. Özbek Cd. Özbek Çamlık Cd. Yaka Cd. Yaka Poligon Sk. )
Sarnıçköy ( Sarnıç Cd. Kordelya Filiz Akyar )
Kurudere ( Kurudere Cd. Kartal Doğa Doğa Sk. )
Kayadibi ( Zakkum Sk. Kayadibi Cd. Gündoğdu Sk. Funda Sk. 9751 9754 )
Karaçam ( İstanbul Otoyolu Cd. İstanbul Cd. Çiftlik Sk. Çağlayan Sk. Palmiye Sk. Palmiye Kültür Sk. Karaçam Yolu Karaçam Cd. Karaçam Fide Sk. Fesleğen Sk. Doğan Sk. Doğan )
Çiçekli ( Çiçekli Cd. Çitlenbik Çamlık Yasemin Sk. Pınarlı Manolya Sk. Kardelen Sk. Fulya Sk. Fulya Açelya Akasya 8500 )
Çamiçi
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 14:00
Kesinti ID : 3280600
BORNOVA / İZMİR
Yakaköy ( ÖYKÜ Damla Sk. Cumba Sk. Asma Özbek Sk. Özbek Zeytin Yıldız Sk. Yaprak Sk. Yalı Yaka Cd. Yaka Tepe Sevgi Sk. Selin Sk. Reyhan Sk. Mine Meltem Sk. Havuzbaşı Sk. Havuzbaşı GÜNEŞLİ Gündoğan Sk. Ekin Sk. Dibek Melisa Sk. Limon Sk. Kordon KİRAZ Kiraz Irmak Sk. Ihlamur Sk. POYRAZ MELİSA IHLAMUR VADİ )
Çiçekli ( Yasemin Sk. )
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3280738
BORNOVA / İZMİR
Meriç ( 5745. Sk. 5603. Sk. 5612. Sk. 5607. Sk. 5605. Sk. 5604. Sk. Kemalpaşa Cd. )
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3280740
BORNOVA / İZMİR
Meriç ( 5605. Sk. 5609. Sk. 5610. Sk. 5612. Sk. 5618. Sk. 5619/1. Sk. 5727. Sk. 5728. Sk. 5729. Sk. 5729/1. Sk. 5730. Sk. 5731. Sk. 5732. Sk. 5733. Sk. 5734. Sk. 5734/1. Sk. 5735. Sk. 5737. Sk. 5738. Sk. 5739. Sk. 5745. Sk. Kemalpaşa Cd. )
BUCA / İZMİR
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3278650
BUCA / İZMİR
İnkılap ( 529. Sk. 512. Sk. 514. Sk. 516. Sk. 518. Sk. 524. Sk. 531. Sk. 527. Sk. 525. Sk. )
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3278658
BUCA / İZMİR
Göksu ( 693/23. Sk. 693/2. Sk. 693/17. Sk. 693/16. Sk. 693/15. Sk. 693/14. Sk. 693/13. Sk. 693/12. Sk. 693/11. Sk. 693/10. Sk. 688/14. Sk. 688/15. Sk. 688/16. Sk. 690/4. Sk. 693. Sk. 688/11. Sk. 687/8. Sk. 688/12 679/18. Sk. 679/19. Sk. 679/20. Sk. 687/10. Sk. 687/14. Sk. 687/9. Sk. 687/5. Sk. 687/6 687/7. Sk. 688/13. Sk. 688/17 693/9. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3280744
ÇİĞLİ / İZMİR
Ahmet Taner Kışlalı ( 6762. Sk. )
Aydınlıkevler ( 6784. Sk. 6790. Sk. 6795. Sk. 6796. Sk. 6796/1. Sk. 6796/2. Sk. 6796/3. Sk. 6798. Sk. 6795 )
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3280745
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler ( 6796/3. Sk. 6796. Sk. 6795. Sk. 6793. Sk. 6792/1. Sk. 6792. Sk. 6790. Sk. 6784. Sk. 6783. Sk. )
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3280746
ÇİĞLİ / İZMİR
Aydınlıkevler ( 6788. Sk. 6786. Sk. 6782. Sk. 6787/1. Sk. 6787. Sk. 6793. Sk. 6791. Sk. 6790. Sk. 6789. Sk. )
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3280747
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli ( 8784. Sk. 8783/1. Sk. 1671. Sk. 8782. Sk. 8783. Sk. 8782/1 8782/2 8782/3 8783/3 Anadolu Cd. 8786/1. Sk. 8784/4. Sk. 8784/2. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3278861
KARABAĞLAR / İZMİR
Özgür ( 3928. Sk. 3921/2. Sk. 3921/1. Sk. 3942. Sk. 3949. Sk. 3947. Sk. 3941. Sk. 3943. Sk. )
Yüzbaşı Şerafettin ( 3940/2. Sk. 3961/1. Sk. 3961/2. Sk. 3961/4. Sk. 3971. Sk. 3971/1. Sk. 3972/3. Sk. 3972/4. Sk. 3932. Sk. 3932/1. Sk. 3933. Sk. 3938. Sk. 3939. Sk. 3939/1. Sk. 3940. Sk. 3940/1. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3280640
KARABURUN / İZMİR
İskele ( 2214 2207 2230 102. Sk. 103. Sk. 104. Sk. 105. Sk. 2215. Sk. Ada Sk. Aslanburnu Cd. Burgaz. Cd. 2220 2205 2216 )
KARŞIYAKA / İZMİR
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3280522
KARŞIYAKA / İZMİR
Yalı ( 6440/3. Sk. 6471/5. Sk. 6470/1. Sk. 6440/6. Sk. 6440/5. Sk. 6440/4. Sk. 6440/2. Sk. Caher Dudayev Blv. 6440/1. Sk. )
Atakent ( FAZIL SAY )
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3280526
KARŞIYAKA / İZMİR
Yalı ( 6447. Sk. 6449. Sk. 6434. Sk. 6435. Sk. 6437. Sk. 6439. Sk. 6442. Sk. 6445. Sk. 6446/3. Sk. )
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3280529
KARŞIYAKA / İZMİR
Yalı ( 6401/1. Sk. 6342. Sk. Aşık Veysel Sk. 6403/2. Sk. 6403. Sk. 6329/6. Sk. 6329/3. Sk. 6401/2. Sk. )
Atakent ( Caher Dudayev Blv. 6375. Sk. 6374. Sk. 6373. Sk. 6342/3. Sk. 6342/2. Sk. )
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3280531
KARŞIYAKA / İZMİR
Yalı ( İDİL BİRET CADDESİ 6440. Sk. 6449. Sk. 6470/2. Sk. 6477. Sk. 6478. Sk. 6479. Sk. 6480. Sk. 6482. Sk. 6484. Sk. 6485/2 SK. 6485/1. Sk. 6488 6489. Sk. 6489/1 )
KEMALPAŞA / İZMİR
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3280578
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu Hürriyet ( AYDERESİ SULUK KÜME EVLER İnlik Çarşıklı Kümeevleri SULUK KÜMEEVLER )
Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( Arıkaltı Arıkaltı 2. Sk. Arıkaltı Cd. Darı Tepesi Sk. Karasuluk Kocabağlar Sk. Çayır Kümeevleri İncirlipınar İzmir Ankara Cd. Şerbetçi Sk. incirlipınar Kasuluk 2 Namazgah Sk. )
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Bağyurdu Yeni ( Bademcik Çalı İçi halit bağı kır üstü Çamlı Bağlar Kümeevler Hayıtlık kümeevler Hayıtlık Mevkii Hayıtlık Mevkii Kümeevleri OVA YOLU 2. ÇEŞME İSMAİL ULUSAN Çayır Çayır Sokak Çayırkümeevler Yağpınar Mevki MELİS ÇAMLI BAĞLAR Kestaneli Bağlar HALİT BAĞI KIRÜSTÜ Kestaneli Bağlar Kümeevler Çayırlar Kümeevler )
Sarılar
Sinancılar
Yiğitler ( Menengeç Mevkii Yolu 6002 )
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 14:00
Kesinti ID : 3280590
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( 35. Sk. )
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 14:00
Kesinti ID : 3280600
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( 110. Sk. )
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3280612
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Yeni ( Sarı Ceviz Mevkii Yolu Ova İzmir Ankara Cd. Çayır Kümeevleri Çayır Sokak Tokat Burnu Sokak )
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3280824
KEMALPAŞA / İZMİR
Halilbeyli
KİRAZ / İZMİR
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3280642
KİRAZ / İZMİR
Cevizli ( ASKERLER HÜSEYİN KELİ BOSTAN YERİ )
KINIK / İZMİR
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3280553
KINIK / İZMİR
Örtülü ( DACAK KASAP ALANI DEBİCİK MEYİL KOÇCAZ KÖSTEN Kadılar Okul Serap Sultan Çam Çarşı Çayırlar Örtülü Köyü İç Yolu )
Mıstıklar ( Yeni ULUS Mustaklar Köyü Musacalı Köyü İç Yolu Kurtuluş Kozak Kiraz Kemal Atatürk )
Musacalı ( Musacalı Köyü )
Osmaniye
Köseler ( Yakamoz Köseler Köyü İç Yolu Köseler Köyü Güven Dost Asar )
Kodukburun
Karatekeli ( Karatekeli Köyü )
Işıklar ( Okul Yolu Köy Yolu Kalaycı Düzü Işıklar )
İbrahimağa ( İbrahimağa Köyü İç Yolu Çimenalan Köy Yolu Çimenalan Ortanca Kayın )
Dündarlı ( Yayakent Menderes Dündarlı Köyü İç Yolu Dündarlı Köyü Başöğretmen Atatürk ORMAN )
Çiftlikköy ( Çiftlikköy )
Çanköy
Balaban ( TAŞ KÖPRÜ Balaban Köyü İç Yolu Balaban Köyü )
Bademalan ( Bademalanı Yolu Bademalanı Köyü İç Yolu )
Poyracık ( IŞIKLAR Çayır Çoraklık Adalı Akhisar Bergama Yolu Aşağı Kırcalar )
Sucahlı ( Aslan Sucahlı Köyü Sucahlı Köyü İç Yolu Çamlı HARMANLIK )
Yayakent ( ATÇAYIR KAPIKAYA Tokat Çayırı Yayakent Köyü Yayakent Köyü İç Yolu Şanlı Çıkmazı Barbaros Bağımsızlık Engin Kahraman Narlı Sancak Simge Tarla GAZİ özgür )
MENEMEN / İZMİR
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:15 - 16:15
Kesinti ID : 3281848
MENEMEN / İZMİR
Gazi ( 107/3. Sk. 107/5. Sk. 7505. Sk. 7521. Sk. 7700. Sk. 7701. Sk. 7702. Sk. Koyundere Cami Cd. Mustafa Kemal Atatürk Cd. 107/7 Yenilik Cd. İstiklal Cd. 107/3 7505/1 107/1. Sk. 107/2. Sk. )
Kemal Atatürk ( 7526/1 29 Ekim Cd. 7528/2. Sk. 7534. Sk. 7528/2 )
Ulus ( 7532/2 100/2. Sk. 100/4. Sk. Çanakkale Asfaltı Cd. 7532/1. Sk. 7532. Sk. 7503 7501/4. Sk. 7501/2. Sk. 7501. Sk. )
Cumhuriyet ( 7703 Sk. 7527. Sk. 7609/1. Sk. )
NARLIDERE / İZMİR
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 1:15
Kesinti ID : 3278857
NARLIDERE / İZMİR
Ilıca ( Yaşam Sk. Kayaizmir Thermal Otel ZEYTİN )
ÖDEMİŞ / İZMİR
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3280503
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üzümlü ( ÜZÜMLÜ KÜME EVLER Üzümlü Köyü Üzümlü Köyü İç Yolu KÖY İÇİ )
Kayaköy ( sultanselim çıkmazı Adnan Menderes Cd. Akkaş Sk. Aktaş Sk. Akın Çk. erdem Sk. Atatürk Cd. Baştürk Çk. Berber Çk. Bey Çk. Beyazıt Sk. Buket Sk. Cami Sk. Depo Sk. Dere Sk. Deveci Çk. Dilsiz Sk. Dinç Sk. Doyranlı Yolu Doğan Çk. Fatih Sultan Mehmet Sk. Favzi Çakmak Sk. hasan çavuş sk Kabakoğlu Çk. Kale Meydanı Cd. Kanarya Sk. Kaya Çk. Kayaköy Kayalar Sk. Kazım Karabekir Cd. ZEYTİN DORUK Malazgirt Sk. Mehmet Akif Cd. Mevlana Sk. Mezarlık Sk. Meşe Çk. Muhtar Çk. Namık Kemal Cd. Nar Sk. Onbaşı Sk. Orkide Çk. Sakarya Sk. Sarıgöllü Çk. Sever Çıkmazı Sultan Selim Çk. Türk Sk. Vural Sk. Yasemen Çk. Zambak Çk. Çakırcalı Sk. Çamurluk Sk. Çavdar Çk. Çavuş Çk. Çelebi Cd. Çiçek Sk. Üç Haziran Cd. Şirinbebe Çk. )
Bebekler ( Bebekler Köyü Bebekler Köyü İç Yolu )
Bülbüller ( Bülbüller Köyü İç Yolu Bülbüller Yolu )
Çamyayla ( LÜBBEY Çamyayla Köyü Çamyayla Köyü İç Yolu )
Demircili ( demircili küme evkleri DEMİRCLİ KÜME EVLER Demircili Köyü İç Yolu İzmir Ödemiş Yolu demircili küme evler demircili )
Dereuzunyer ( Dereuzunyer Köyü İç Yolu Dereuzunyer Yolu )
İlkkurşun ( İlkkurşun Köyü İç Yolu İLKKURŞUN KÜME EVLERİ )
Işık ( Işık Köyü İç Yolu )
Karadoğan ( karadoğan küme evleri KARADOĞAN KÜME EVLER Karadoğan Köyü İç Yolu karadoğan küme evler )
Karakova ( KARAKOVA Karakova Köyü İç Yolu )
Kerpiçlik ( Kerpiçlik Köyü İç Yolu değirmen mevkii )
Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu )
Köseler ( Köseler Köyü İç Yolu KOCAMEZARLIK )
Emmioğlu ( Karakova Yolu )
Türkmen
Üç Eylül ( ÜÇ EYLÜL İRSE GÖLÜ MEVKİİ KOCAORMAN MEVKİİ )
Ortaköy ( ortaköyy Ortaköy Köyü İç Yolu )
Sekiköy ( küsküt küme evleri Sekiköy Köyü İç Yolu )
Seyrekli ( Seyrekli Köyü Seyrekli Köyü İç Yolu )
Şirinköy ( şirinköy küme evleri Şirinköy Köyü İç Yolu )
Suçıktı
Süleymanlar ( Süleymanlar Köyü İç Yolu )
Tosunlar ( Tosunlar Köyü İç Yolu başova )
Veliler ( veliler küme evleri veliler küme evler velier mevkii veliler mevkii süleymanlar veliler Veliler Köyü İç Yolu )
Yeniceköy
Yeniköy ( YENİKÖY KAHVELERİ KÜME EVLERİ Küsküt küme evleri Yeniköy Köyü İç Yolu KÜSKÜT )
Yusufdere ( Yusufdere Küme Evleri )
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3280515
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çobanlar ( Çobanlar Köyü İç Yolu çobanlar )
Artıcak ( SUBATAN Artıcak Yolu SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER )
Gölcük ( MURSALLI SUBATAN YAYLASI )
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3280517
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kemer ( KEMER ÇOBAN ÇEŞMESİ PARNALI )
Hacıhasan ( birgi deresi küme evleri HACI HASAN )
Yılanlı
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 17:00
Kesinti ID : 3280519
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üç Eylül ( Konut Sk. Şen Sk. Ülker Sk. Seyhan Sk. Reyhan Sk. ORDU Mutlu Sk. Mezbaha Sk. Maarif Sk. Köprü Sk. Işıklı Sk. Irmak Sk. Güçlü Sk. Güven Sk. Göztepe Sk. GENÇLİK Ful Sk. Erbaş Sk. Emmioğlu Cd. EKMEKÇİ Demiryolu Cd. Beyoğlu Sk. Bağlar Cd. Atik Sk. Ataç Sk. 3. Köprüs Sk. 2. Nur Sk. 2. Köprü Sk. )
Emmioğlu ( şeytanlı karaağaç 10. Sk. 11. Sk. 12. Sk. 13. Sk. 14. Sk. 15. Sk. 16. Sk. 17. Sk. 18. Sk. 19. Sk. 20. Sk. 21. Sk. 36. Sk. 38. Sk. Fakülte Cd. Fakülte Çıkmazı Sk. Pakkanlı Blv. İstasyon Cd. )
Umurbey ( Şeref Usta Cd. Umut Cd. Sanayi Cd. KARŞIYAKA Endüstri Cd. 9. Sk. SANAYİ SİTESİ 8 7. Sk. 6. Sk. 5. Sk. 42. Sk. 41. Sk. 4. Sk. 35. Sk. 34. Sk. 33. Sk. 32. Sk. 31. Sk. 30. Sk. 3. Sk. 29. Sk. 28. Sk. 27. Sk. 26. Sk. 25. Sk. 24. Sk. 23. Sk. 22. Sk. 2. Sk. 1901. Sk. 1. Sk. 40. sk 46.sk )
Hürriyet ( 1601. Sk. Doğu Sk. atlı sokak 1602. Sk. )
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3280572
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yeniceköy ( Yeniceköy Yolu )
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:45 - 15:45
Kesinti ID : 3280626
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükavulcuk ( şehit gürol madan cad )
TİRE / İZMİR
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3277966
TİRE / İZMİR
Cambazlı ( Cambazlı Köyü PATIKA YOL halılbahcelı halil bahçeli patıka yol Büyükkömürcü Köyü İç Yolu bozuk bahce sk. )
Karaca Ali ( kızcesmesı kume evler )
İhsaniye ( GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE )
Duatepe ( İNCİRLİOVA YOLU YELLİKTEPE )
Dere
Büyükkemerdere
Boynuyoğun ( EĞREK SK. pınarlar kume evleri Boynuyoğun Köy içi yol Boynuyoğun Köyü İç Yolu Eyrek Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol koreli sokak )
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3280503
TİRE / İZMİR
Kahrat ( İzmir Ödemiş Yolu )
Kızılcahavlu
Derebaşı
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3280920
TİRE / İZMİR
Fatih ( SARAYBOSNA CD. BUHAR SK. DENİZ CD selimiye cd CEMRE dergah Hurşit Seni Ulus Cd. )
TORBALI / İZMİR
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3280678
TORBALI / İZMİR
Çapak ( 2552. Sk. 2548. sokak 2540. Sk. 2538. Sk. 2526. Sk. 2516. Sk. 2515. Sk. 2513. Sk. 2514. Sk. 2512. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. 2517 2503 sok 2502 2509. Sk. 2508. Sk. 2507. Sk. 2505. Sk. 2504. Sk. 2503. Sk. 2501. Sk. 2510/1 )
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3280925
TORBALI / İZMİR
Atatürk ( 1575 Sk. 1506 Sk. 1525 1501 1503. Sk. 1504. Sk. 1505 Sk. 1507. Sk. 1508. Sk. 1509. Sk. 1510. Sk. 1511. Sk. 1513. Sk. 1514. Sk. 1515 Sk. 1516. Sk. 1517. Sk. 1521. Sk. 1523. Sk. 1517/1 AYDIN BEKİR SAKARYA BAHÇELİEVLER 1612. Sk. 1606 Sk. 1604. Sk. 1604 Sk. 1602. Sk. 1600. Sk. 1596. Sk. 1594. Sk. 1577. Sk. 1577 Sk. 1527. Sk. 1529. Sk. 1567 1569. Sk. 1573 Sk. )
Yedi Eylül ( 5627. Sk. 5625. Sk. 5596 5590 Sk. 5588 Sk. 5584 Sk. 5580. Sk. 5580 Sk. 5578. Sk. 5574. Sk. 5572 1501/1 5645 5594 5582 5667 Sk. 5631. Sk. 5635 Sk. 5645. Sk. 5646. Sk. 5647 Sk. 5648. Sk. 5651. Sk. 5653. Sk. 5657sk. 5659. Sk. 5661. Sk. 5663 Sk. 5667. Sk. 5669 Sk. 5671. Sk. Site Yolu 5665 5663 )
Karşıyaka ( 7316. Sk. 7306. Sk. 7304 7302 Sk. 7301. Sk. 7300. Sk. 5 1518. Sk. 1505/1 Sk. )
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3280926
TORBALI / İZMİR
Atatürk ( 1580. Sk. 1579. Sk. 1578. Sk. 1558 1559. Sk. 1619. Sk. 1613 1611. Sk. 1609. Sk. 1608. Sk. 1607 Sk. 1603. Sk. 1602. Sk. 1601. Sk. 1600. Sk. 1599 1598. Sk. 1597. Sk. 1596. Sk. 1595. Sk. 1594. Sk. 1593. Sk. 1592. Sk. 1591. Sk. 1590. Sk. 1589 Sk. 1587. Sk. 1585 1583/1 Sk. 1583. Sk. 1581 Sk. 1551 1552. Sk. 1553. Sk. 1555. Sk. 1557. Sk. 1554 1615 1550 BEKİR SAKARYA 1617 1560 1561. Sk. 1562. Sk. 1563. Sk. 1564 Sk. 1565 1567 1568 Sk. 1570 Sk. 1574 Sk. 1575 Sk. 1576. Sk. 1577. Sk. 1590 1556 1520. Sk. 1522. Sk. 1524 Sk. 1526 Sk. 1527. Sk. 1529. Sk. 1532. Sk. 1533. Sk. 1534 1536 Sk. 1538 Sk. 1540. Sk. 1541. Sk. 1542. Sk. 1543. Sk. 1544. Sk. 1545. Sk. 1546 Sk. 1547. Sk. 1548 Sk. 1549 )
Yemişlik ( AYDIN 6015. Sk. 6013 6012 6008 6007 Sk. 6005 6004 6011 6009 )
Karşıyaka ( 7329. Sk. 7328. Sk. 7327. Sk. 7326. Sk. 7325. Sk. 7324. Sk. 7323. Sk. 7322. Sk. 7321. Sk. 7320. Sk. 7317 7316. Sk. 7313. Sk. 7310. Sk. 7309. Sk. 7308. Sk. 7307. Sk. 7305. Sk. 7. Cd. 5 6. Cd. 7325/1 Sk. 6 )
URLA / İZMİR
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3280591
URLA / İZMİR
Torasan ( 589. Sk. 593 595. Sk. 597. Sk. Kemal Ertan Cd. 592 591. Sk. 594 566 595 564. Sk. )
Planlandı
16Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3280594
URLA / İZMİR
Torasan ( 554. Sk. 585. Sk. Kemal Ertan Cd. 543. Sk. 551 )