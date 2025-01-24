Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Turgutlu’ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Akın, bu anlamlı günde, Cumhuriyet’in kuruluşunun önemine ve Atatürk’ün mirasına olan bağlılıklarını vurguladı.

‘Ata’mızın emaneti, bizlerin en kıymetli hazinesidir. En önemli mirasımız, onun bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizdir’ diyen Başkan Çetin Akın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Güzel ilçemiz Turgutlu, 29 Mayıs 1919’dan 7 Eylül 1922’ye kadar yaklaşık üç buçuk yıl boyunca düşman işgali altında kalmış ve burada ne yazık ki çok büyük acılar yaşanmıştır. İşgal günlerinde yaşananların ve esaretin, işkencelerin, eziyetlerin sonrasında ve kurtuluşun hemen öncesinde, Yunan Ordusu tarafından başlatılan yangın, ilçemizi neredeyse tamamen küle çevirmiştir. Tüm bu acıların, yangının, işkencelerin ve verilen şehitlerin sonrasında 7 Eylül 1922’de ilçemiz, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki kahraman ordumuz tarafından düşman işgalinden kurtarılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa, ilçemizi ilk olarak kurtuluşun hemen sonrasında şereflendirmiştir. İzmir’in düşman işgalinden kurtarılmasının harekât planı da işte o gün, Mustafa Kemal Paşa’nın komutasındaki tüm üst rütbeli komutanların toplandığı, neredeyse tamamı yanmış olan Turgutlu’muzda, bugün Karpuzkaldıran Parkı dediğimiz alanda yapılmıştır. Parktaki Atatürk büstü de işte Cumhuriyet’in ilk yıllarında bu önemli hatırayı yaşatmak amacıyla belediyemiz tarafından yaptırılmıştır.

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sonrasında ilçemizi ilk resmî ziyareti ise, bugün yıl dönümünü kutlamakta olduğumuz 26 Ocak 1923’te gerçekleşmiştir. O kutlu günde Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı karşılamak üzere neredeyse tüm Turgutlulular istasyona akın etmişler. Turgutlu, Atatürk’ün de öngördüğü üzere çok kısa bir zaman içerisinde işgal ve yangının yaralarını sarmaya başlamış; bağımsızlık ve cumhuriyetin coşkusu, halkımızın çalışkanlığıyla bir araya gelerek güzel Kasabamızı kısa zamanda yeniden hem bölgemizin hem de ülkemizin en önemli merkezlerinden birisi haline getirmiştir.

Ne mutlu bizlere ki, bugün onun açtığı yoldan, onun bıraktıklarına, mirasına sahip çıkma arzu ve gayesiyle çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz; emanetine sahip çıkıyoruz; ömrümüz oldukça sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Onun emaneti, bizlerin en kıymetli hazinesidir. En önemli mirasımız, onun bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizdir.

Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bağımsızlığımız uğrunda canlarını vermekten bir an olsun çekinmeyen tüm şehit ve gazilerimiz ile O’nun ziyaretlerine bizzat tanıklık eden Turgutlulu büyüklerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun…”