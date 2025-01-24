Portekiz temsilcisi Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında aldığı mağlubiyetin ardından gözünü lige çevirdi. Ligde oynadığı son maçta Famalicao’yu 4-0 mağlup eden Benfica, 41 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bruno Lage’nin öğrencileri, Casa Pia karşısında kazanarak zirvedeki Sporting Lizbon’la puan farkını kapatmayı hedefliyor.

Casa Pia, ligde son 5 maçının 4’ünü kazanarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Ancak savunmada yaşadığı zaaflarla tanınan ekip, son sekiz maçın yedisinde kalesinde gol gördü. Joao Pereira’nın yönetimindeki takım, ev sahibi avantajını kullanarak güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmayı planlıyor.

Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de olabilir

Barcelona karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu’nun Casa Pia maçında da Bruno Lage’nin tercihleri arasında yer alması bekleniyor. Schjelderup, Kerem ve Pavlidis üçlüsünün hücum hattını oluşturması öngörülüyor. Benfica'da sakatlıkları devam eden Renato Sanches ve Gouveia ise forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Casa Pia: Sequeira; Tchamba, Fonte, Goulart; Larrazabal, Beni, Sousa, Lelo; Livolant, Cassiano, Moreira

Benfica: Trubin; Araujo, Otamendi, Silva, Carreras; Barreiro, Luis; Schjelderup, Kerem, Orkun Kökçü; Pavlidis

Pavlidis ve Kerem parlıyor

Benfica’da bu sezon dikkat çeken isimlerden biri Yunan golcü Pavlidis oldu. Barcelona karşısında hat-trick yapan oyuncu, Casa Pia maçında da takımının en büyük gol umudu. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu, 6 gol ve 7 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağladı.

Maç yayın bilgisi

Casa Pia - Benfica maçı, 25 Ocak Cumartesi günü saat 21.00’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Benfica, ligin en az gol yiyen takımı olarak savunma hattındaki başarısını sürdürmek isterken, Casa Pia deplasmanında galip gelerek liderlik yarışında iddiasını artırmayı hedefliyor.