Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) toplantısında, ilçedeki STK temsilcileriyle bir araya gelindi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, başkan yardımcıları da hazır bulundu.

Toplantıya katılan STK temsilcileri, ilçede yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı. Başkan Çiçek ve belediye yönetimi, iletilen talep ve önerileri tek tek not aldı.

Yapılan hizmetler ve yeni projeler anlatıldı

Başkan İlkay Çiçek, görev süresi boyunca hayata geçirilen projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Belediye olarak bugüne kadar gerçekleştirilen hizmetleri anlatan Çiçek, önümüzdeki süreçte planlanan projeleri de kamuoyuyla paylaştı.

Toplantıda özellikle sosyal belediyecilik, altyapı çalışmaları ve çevre projeleri gibi başlıklarda yapılan ve yapılacak hizmetler öne çıktı.

STK masası kuruluyor

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, toplantıda önemli bir müjdeyi de paylaştı. Belediyede Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik özel bir iletişim noktası kurulacağını açıklayan Çiçek, “STK masası” adını taşıyacak bu birimin yakında faaliyete geçeceğini duyurdu.

Yeni masa sayesinde STK’ların belediye ile olan iletişimi daha hızlı ve verimli hale gelecek. Kurumlar, projelerini ya da önerilerini doğrudan iletebilecek.

“Menderes’i birlikte yöneteceğiz”

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan İlkay Çiçek, katılımcı belediyecilik vurgusu yaptı. Çiçek, “Menderes’te daima yüzümüz ileriye dönük. İlçemizin geleceğini planlarken her kesimin fikrine değer veriyoruz. Bu toplantıda da STK’larımızı dinledik, bugüne kadar yaptıklarımızı paylaştık ve yeni projelerimizi anlattık. Menderes’i birlikte yönetecek, birlikte büyüteceğiz” dedi.

Başkan Çiçek, benzer istişare toplantılarının farklı kesimlerle de düzenlenmeye devam edeceğini söyledi.