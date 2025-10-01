1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Fethiye’de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Alim Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Salih Murat Kara, Jandarma Binbaşı Yaşar Doğu ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Burak Akanpınar, Fethiye Belediyesi Huzurevi’nde yaşlı bireylerle kahvaltıda buluştu.

Katılım ve Amaç

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1990 yılında ilan edilen Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle düzenlenen buluşmada, yaşlıların topluma kattıkları değerler hatırlatıldı. Ziyaret, kuşaklar arası dayanışmanın önemini vurgularken, sevgi ve saygı mesajları öne çıktı.

Başkan Karaca’dan Mesaj

Etkinlik sonrası konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, şu ifadeleri kullandı:

“1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle; ömrünü ailesine ve ülkesine adamış, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren büyüklerimizin ellerinden saygı, sevgi ve minnetle öpüyorum. Tüm büyüklerimizin bu anlamlı gününü en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum.”