Muhittin AKBEL / EGEDESONSÖZ Menderes’in Cüneytbey Mahallesi’nde yapılan CHP delege seçimlerinde sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in 5 yıl muhtarlık yaptığı mahallede desteklediği beyaz liste, rakip kırmızı liste karşısında büyük farkla yenildi.

Kırmızı Liste 104 Oy Farkla Kazandı

Cüneytbey Mahallesi’nde kırmızı liste 186 oy alarak seçimi kazanırken, Başkan Çiçek’in desteklediği beyaz liste 82 oyda kaldı. Başkan Çiçek doğal delege olduğu için listede yer almazken, kardeşi Perihan Çiçek beyaz listede yer aldı. Kırmızı listede ise Memleket Partisi İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Abdurrahman Ergenay bulunuyordu.

Merkez Mahallelerde Kırmızı Liste Zaferi

CHP Menderes İlçe örgütünün merkez mahallelerindeki seçimlerde de kırmızı liste üstünlüğünü gösterdi. Kasımpaşa Mahallesi’nde 44, Mithatpaşa’da 103, Cüneytbey’de 104 ve Kemalpaşa’da 65 oy farkla kazanan kırmızı liste, Barbaros Mahallesi’nde de 15 oy farkla seçimi önde tamamladı. Bu mahalleler, ortalama 22 delegesi bulunan kritik merkezler olarak dikkat çekiyor.

Işık: “Mahalle Halkının Güvenini Kazanmak Güzel”

Avukat Mehmet Emin Işık, seçim sonuçlarını değerlendirirken, “Belediye başkanımızın geçmişte muhtarlık yaptığı mahallede başarılı olacağımızı biliyordum, ama 104 oy fark atacağımızı tahmin edemezdim. İnsanlarımızın güvenine mazhar olmak çok güzel bir duygu. 33 yaşındayım ve gençlik kollarından geliyorum. Sahada yaptığım çalışmaların meyvelerini topluyorum. Partimizin geleneklerine uygun olmayan bir programla hareket edenlere tepki oluştu” ifadelerini kullandı.

Işık, Gümüldür delege listesinde yer alacak.