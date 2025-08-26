Van’ın Edremit Belediyesi, ilçede yol yapım ve asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Çalışmaların amacı, mahalle sakinlerinin uzun süredir yaşadığı ulaşım sorunlarını çözmek ve yolları modern standartlara kavuşturmak.

Mahalle Mahalle Çalışmalar

Eminpaşa Mahallesi’nde başlayan asfalt çalışmaları kapsamında Efe 2 Sokak, Göl Sokak, Göl 2 Sokak, Göl 3 Sokak ve Fidanlık 1 Sokak’ta sıcak asfalt serimi tamamlandı. Belediye ekipleri, Eminpaşa’daki çalışmaların ardından Şabaniye Mahallesi’ne geçerek Hasanbey Caddesi’nde asfaltlama yaptı.

Selahattin Eyyübi Mahallesi’nde de Uğurlu 1 ve Uğurlu 2 sokakların asfaltlandığı belirtildi. Edremit Belediyesi yetkilileri, planlı bir şekilde devam eden çalışmaların kısa sürede diğer mahalleleri de kapsayacağını açıkladı.

Vatandaşlardan Memnuniyet

Eminpaşa Mahallesi sakinlerinden Mustafa Bayer, “Yollarımız uzun süredir bozuk ve tozluydu. Yapılan asfalt çalışmaları sayesinde artık daha rahat ulaşıyoruz. Belediye ekiplerine teşekkür ederim” dedi.

Halit Elitaş ise, “Önceden kötü durumda olan yollar nedeniyle toplu taşıma araçları sokaklara giremiyordu. Artık bu sorun tamamen ortadan kalktı” ifadelerini kullandı.

Edremit Belediyesi, mahallelerin yol sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalarını planlı ve titiz bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.