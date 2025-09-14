İzmir’de Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin kapatılmasının ardından yaşanan çöp krizi kent genelinde ciddi çevre ve halk sağlığı sorunlarına yol açtı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçici sorunun kalıcı çözümlerle kısa sürede tamamlanması en büyük beklentimiz” dedi.

Harmandalı kararı sonrası büyüyen sorun

İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin 15 Haziran’da Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi için verdiği durdurma kararının ardından kentte çöp transferinde aksaklıklar yaşanmaya başladı. Biriken çöpler yaz sıcaklarıyla birleşince kötü koku ve görüntü kirliliği yarattı.

Çiçek: 44 mahallede temizlik seferberliği

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, çöp krizine ilişkin yaptığı açıklamada ilçede temizlik seferberliği başlattıklarını söyledi:

“44 mahallemizde tüm ekibimizle saha çalışması yürütüyoruz. Alternatif taşıma planlarıyla süreci en sorunsuz şekilde yönetmeye çalışıyoruz.”

“Geçici sorun kalıcı çözümlerle aşılmalı”

Çiçek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmeleri sürdürdüğünü belirterek süreci yakından takip ettiklerini ifade etti. Başkan Çiçek, “Siyasi krizlerden uzak, teknik yaklaşımlarla ve ortak akılla hareket edilerek sorunun en kısa sürede çözüleceğine inanıyoruz” dedi.

Vatandaşlara çağrı

Çiçek, halk sağlığını öncelik aldıklarını vurgulayarak vatandaşlardan evsel atıkları ayrıştırarak çıkarmalarını istedi:

“Ayrıştırılmış çöpler, sürecin daha sağlıklı işlemesine katkı sağlayacaktır.”