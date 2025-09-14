İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sinemaseverlerle buluşturduğu Arabada Film Keyfi etkinliği yeniden başlıyor. Nostaljik bir atmosferde sinema deneyimi sunan etkinlik, 18 Eylül–9 Ekim tarihleri arasında İnciraltı Süleyman Demirel Meydanı’nda dört farklı film gösterimiyle gerçekleşecek.
İzmirli sinemaseverler için nostaljik deneyim
Yeniden Sinematek kapsamında düzenlenen Arabada Film Keyfi, İzmirlilere dramatik, komedi, bilim kurgu ve müzik türlerinde seçilmiş filmleri arabalarının içinden izleme imkânı sunacak. Film sesleri araç radyosundan takip edilecek.
Gösterim programı
Etkinlikte her hafta farklı bir film sahnelenecek:
-
Hayalet Avcıları (Ghostbusters) – 18 Eylül
-
Hayal Şarkısı (That Thing You Do!) – 25 Eylül
-
Sil Baştan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) – 2 Ekim
-
F1: The Movie – 9 Ekim
Tüm filmler saat 20.00’de başlayacak, araçların alana girişi ise saat 18.30’dan itibaren yapılacak.
Katılım koşulları
Gösterimler ücretsiz olacak ancak davetiye sistemiyle gerçekleştirilecek. Davetiyeler kultursanat.izmir.bel.tr adresinden alınabilecek. Her araç için bir QR kod yeterli olacak. Etkinlik alanına sadece binek araçların girmesine izin verilecek. Toplam kapasite 200 araç ile sınırlı. Filmler orijinal dilinde, Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.
Filmler hakkında
-
Hayalet Avcıları (1984): Ivan Reitman imzalı kült yapım, doğaüstü olaylara meraklı bir grubun kurduğu hayalet avcılığı şirketinin macerasını anlatıyor.
-
Hayal Şarkısı (1996): Tom Hanks’in yazıp yönettiği film, 1960’ların müzik dünyasında bir grubun şöhret yolculuğunu işliyor.
-
Sil Baştan (2004): Jim Carrey ve Kate Winslet’in başrollerinde yer aldığı film, hafıza ve aşk üzerine kurgusuyla sinema tarihine geçti.
-
F1: The Movie (2025): Brad Pitt’in başrolde olduğu film, eski bir Formula 1 pilotunun yeniden piste dönüş hikâyesini konu alıyor.