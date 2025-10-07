Medicana International İzmir Hastanesi tarafından düzenlenen Medicana Sohbetleri bu kez kentin en gözde turizm noktası Çeşme'de gerçekleşti. Arkas Sanat Alaçatı ev sahipliğinde gerçekleşen 'Sezonun Hikayesi: Çeşme'de Yaz' başlıklı söyleşinin konuğu ise Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli oldu. Moderatörlüğünü Gazeteci Banu Şen'in üstlendiği söyleşinin açılış konuşmalarını Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı ve Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas yaptı. Söyleşi sonunda katılımcılar, Çeşme'nin kültür-sanat vizyonu ve yaklaşan projeler hakkında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye sorular yöneltti.

Çeşme'nin İzmir için ne kadar değerli bir ilçe olduğuna dikkat çekerek sözlerine başlayan Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, geçtiğimiz sezon meydana gelen orman yangınını hatırlatarak, 'Bu güzel ilçenin kültürü, turizmi ve tarihi kadar doğası da çok kıymetli. Bunu korumaya özel göstermeliyiz' mesajını verdi. Çeşme'nin sadece İzmir için değil, Türkiye için de çok özellikli bir yer olduğunu aktaran Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, 'Burada olmaktan, sevgili başkanı dinleyecek olmaktan mutluyum. Siz bildiğiniz Çeşme'yi dinleyeceksiniz ama ben burada Sayın Başkan'dan Çeşme'yi öğreneceğim. O yüzden bu etkinliği çok kıymetli buluyoruz. Arkas'a çok teşekkür ediyoruz. Birlikte daha çok kıymetli etkinlikler yapabileceğimize inanıyoruz' dedi. Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas ise Arkas Sanat Alaçatı'nın ilçede sergileri ve atölyeleriyle yılın 12 ayı faaliyette olduğunu belirterek, 'Bu söyleşiye ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Sayın Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den Çeşme'yi dinlemek için heyecanlıyız' sözlerini kaydetti.

Çeşme'nin yeni yol haritası: kültür, altyapı, yeşil dönüşüm

Söyleşide, Gazeteci Banu Şen'in sorularını yanıtlayan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ilçenin son yıllardaki dönüşümünü ve yeni dönem öncelikleri hakkında bilgi verdi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, '12 Ay Turizm ve Kültür Altyapısı: 'Turizmi 12 aya yaymanın anahtarı kültürdür. Salon Alaçatı tiyatro projesi, sezon dışı festivaller ve kent içindeki kültürel rotalarla kalıcı çekim noktaları oluşturuyoruz. Bağlararası Arkeolojik Kazı Alanı'nın ziyarete açılması için tahsis sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz' diye konuştu. Ayrıca Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 'Uygun maliyetli, nitelikli eğitim anlayışıyla yeni kreş modelimizi hayata geçirdik. Çeşme Kent Enstitüsü ile 23 branşta 1.200'ü aşkın yurttaşa ücretsiz eğitim veriyor; okuma-yazma kurslarımızla kadınların eğitim erişimini güçlendiriyoruz. Reisdere Afet Koordinasyon Merkezimiz yüzde 85 seviyesinde tamamlandı; Kasım ayında açarak 72 saat kesintisiz iletişim kapasitesini devreye alacağız. Doğalgaz yatırımlarını hızlandırdık; yalnızca bir mahallede üstyapı onarımları için 85 milyon TL kaynak ayırdık. Sakız Ağacım Çeşme projesiyle 31 Mart 2024'ten bu yana 9.500 sakız fidanını toprakla buluşturduk. Bölgenin ekolojisine uygun, suya dayanıklı türlerle nefes alanları oluşturuyoruz. Yaş alan yurttaşlarımız için tasarlanan Yaş Alma Merkezi projesini yatırım programımıza alıyoruz; kuşaklar arası paylaşımı güçlendireceğiz. Turizmin 12 aya yayılması için personel kenti modelini bakanlıkla paylaşarak barınma sorununa kalıcı çözüm hedefliyoruz' sözlerini kaydetti.

Söyleşinin sonunda Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 'Çeşme'yi; kültürüyle, doğasıyla ve sosyal adaleti önceleyen hizmetleriyle 12 ay yaşayan bir kente dönüştürmek için çalışıyoruz. Arkas Sanat'a ev sahipliği, Medicana'ya destekleri için teşekkür ediyorum. Tüm kurumlarla ortak akılla hareket ederek kentimizin mirasını koruyan, ekonomisini güçlendiren ve yaşam kalitesini artıran projeleri kararlılıkla sürdüreceğiz' mesajını verdi.