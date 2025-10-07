ABD Başkanı Donald Trump, orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara uygulanacak yüzde 25 gümrük vergisinin 1 Kasım 2025’ten itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.
ABD, kamyon ithalatına yeni gümrük tarifesi getiriyor
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, diğer ülkelerden ABD’ye ithal edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.
Trump, yeni gümrük tarifelerinin 1 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirtti. Başkan, paylaşımında, bu kararın ABD’nin üretim ve istihdamını koruma amacı taşıdığını vurguladı.
Yeni gümrük tarifeleri, özellikle Avrupa ve Asya menşeli kamyon üreticilerini etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar, kararın uluslararası ticaret ilişkileri ve nakliye maliyetleri üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini ifade ediyor.