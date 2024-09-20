Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, S.S. Alaçatı Halk Sosyal Konut Kooperatifi’nin uzun süredir devam eden mülkiyet sorununu çözüme kavuşturduklarını duyurdu. Başkan Denizli, kooperatifin Genel Kurul toplantısında tapu devirlerinin yapılacağını müjdeledi.

Çözüm İçin Uzun Bir Mücadele

Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen S.S. Alaçatı Halk Sosyal Konut Kooperatifi Genel Kurul Toplantısı’na katılan Başkan Denizli, kooperatifin 31 yıldır çözülemeyen mülkiyet sorununa dair önemli gelişmelerin yaşandığını ifade etti. Toplantıya, kooperatifin başkanı Zeki Dağdeviren ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

1993 yılında dar gelirli vatandaşlar için kurulan kooperatifin mülkiyet sorunları, yıllar süren hukuki süreçler nedeniyle çözülememişti. Ancak, Çeşme Belediyesi, Hazine ile olan davayı kazanarak tapu devir işlemlerinin önünü açtı.

Başkan Denizli: "Birlik ve Beraberlikle Sorunu Çözdük"

Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Denizli, 31 yıllık sorunun nihayet çözüme kavuştuğunu vurgulayarak, “Bu sorunu birlik ve beraberlik içinde çözdük. Bugün, tapu devir işlemlerinin başlayacağını müjdelemekten büyük gurur duyuyoruz,” dedi.

Ayrıca, yapılan çalışmalarla vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için titizlikle hareket ettiklerinin altını çizdi.

Eylül Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda Tarihi Karar

Genel Kurulun ardından Çeşme Belediyesi 2024 Eylül Ayı Olağanüstü Meclis toplantısı da gerçekleştirildi. Toplantıda, kooperatifin yükümlülüklerinin 22.11.2024 tarihine kadar yerine getirilmesi halinde tapu devirlerinin gerçekleştirileceği kararı oy çokluğuyla kabul edildi Başkan Denizli, “Bu tarihi adımın Çeşme’ye hayırlı olmasını diliyorum,” diyerek sözlerini tamamladı.