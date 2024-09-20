Nazilli, 2024-2025 eğitim-öğretim yılına merhaba dedi. Törene katılan önemli isimler, yeni okulun açılışını gerçekleştirdi.

Nazilli’de, İlköğretim Haftası kutlamaları çelenk konulmasıyla başladı. Törene Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Garnizon Komutanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törenin ardından, ilçede yeni inşa edilen Aslı ve Mustafa Takmaklı İlkokulu’nun açılışı yapıldı. Nazilli'nin gururu olarak bilinen Uğur Derin Dondurucu’nun sahibi Mustafa Takmaklı’ya, okulun inşasına sağladığı destekten dolayı çiçek ve plaket takdim edildi.

Öğrenciler ve folklor ekibinin sergilediği gösteri, izleyenlerden tam not aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü’nden anlamlı mesaj

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, “Nazilli’mizde 32 bin öğrencimiz ve 2,500 öğretmenimizle birlikte, yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşıyoruz” diyerek, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, eğitim yolunda hayatını kaybeden öğretmenleri rahmetle andı.

Şimşek, geçtiğimiz yıl yapılan projelerle akademik, kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda kaydedilen başarıların altını çizerken, “Bunlar tesadüfen elde edilen başarılar değil; bir emeğin ve çalışmanın ürünüdür. Bu anlamda başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitimde yeni projeler ve güçlendirme çalışmaları

Nazilli’nin eğitimdeki önemi vurgulandı; bu yıl 14 yeni proje ile öğrencilerin başarılarının artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Deprem riskine karşı yapılan çalışmalar kapsamında, risk taşıyan 5 okuldan 3’ünün eklenti binaları boşaltıldı. 13 okul binası güçlendirilirken, 6 yeni okul binası da yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi’nde 24 derslikli yeni okulun ihalesinin yapıldığı, inşaatına yakında başlanacağı açıklandı. Açılışı yapılan 32 derslikli okulun %51’inin, Takmaklı ailesinin katkılarıyla inşa edildiği belirtildi.

Şimşek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır” sözünü hatırlatarak, öğretmenlerin önemini vurguladı. Öğrencilere ise “Kendinize, milletimize, aydınlık geleceğimize inanın. Çok okuyun, öğrenin, düşünün” diyerek başarı diledi.