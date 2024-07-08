Başkan Dr. Cemil Tugay Amacımız Günü Kurtarmak Değil

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bakırçay Havzası'ndaki çalışmaların değerlendirildiği toplantılarda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Tugay, "Amacımız günü kurtarmak değil, geleceğe dönük doğru adımlar atmak gerekiyor" dedi.

Bakırçay Havzası'nda yeni adımlar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, uygarlık tarihinin en önemli yerleşim alanlarından biri olan Bakırçay Havzası’ndaki Bergama'da bir koordinasyon toplantısı düzenledi. Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik ve belediye bürokratlarıyla yapılan toplantıda, ilçede gerçekleştirilecek projeler ve çalışmalar ele alındı. Başkan Tugay, özellikle tarım ve hayvancılık alanında öncelikli konuları gündeme getirdi ve bu konularda atılacak adımları belirledi.

Desteklerin devamı

Başkan Tugay, ilçeye yapılan destekler hakkında bilgi verdi. Küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması için 699 üreticiye 3.069 küçükbaş hayvan dağıtıldığını belirten Tugay, ayrıca 678 üreticiye 3.394 arılı, 1.697 de boş kovan verildiğini ifade etti. Meyve ve zeytin fidanı dağıtımı, menengiç ağaçlarına antep fıstığı aşılaması ve fide dağıtımları gibi desteklerin de sürdüğünü vurguladı.

Sağlıklı veri için envanter çalışması

Başkan Tugay, Bergama'da mevcut durumu daha iyi anlayabilmek ve geleceğe yönelik sağlıklı adımlar atabilmek için envanter çalışmasının önemine dikkat çekti. "Çiftçilerimizin, tarım alanlarının sağlıklı envanterinin çıkması lazım" diyen Tugay, bu verilerin dijital ortamda toplanarak yapay zeka uygulamalarıyla bütünleştirileceğini belirtti. Ayrıca, toprak analizleri yapılarak ürün deseninin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Dikili'de koordinasyon toplantısı

Bergama'daki toplantının ardından Dikili'de düzenlenen koordinasyon toplantısına da katılan Başkan Tugay, burada da tarımsal hizmetler için yapılan yatırımları ve geleceğe yönelik planları anlattı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Çavdar ve Dikili Ziraat Odası Başkanı Mesut Taslak'ın da katıldığı toplantıda, ilçedeki tarımsal faaliyetlerin envanterinin çıkarılmasının önemi vurgulandı.

Kaynakların verimli kullanımı

Başkan Tugay, Dikili'de geçen beş yıl içinde tarımsal hizmetler için 41 milyon 449 bin liralık yatırım yapıldığını belirterek, desteğin süreceğini ifade etti. "Kaynakları daha verimli şekilde kullanacağız. Doğru noktalara, doğru destekler sağlanırsa herkes mutlu olur" diye konuştu.

Çiftçilerin mutluluğu

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve Dikili Ziraat Odası Başkanı Mesut Taslak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Özellikle toprak analizi çalışmaları ve sağlanan desteklerin çiftçileri mutlu ettiğini belirttiler.